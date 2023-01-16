Можно ли серьёзно относиться к футурологам?

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 января 2023, 09:00 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Недавно в СМИ прочитал пророчества одного футуролога о надвигающемся цифровом​ фашизме.​

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У меня уже аллергия на подобный бред .

Оказывается, ни один футуролог не смог спрогнозировать​ в 20-х годах прошлого века приход фашизма в Европу! Это факт! Читал архивы.​

Ни один футуролог или аферист-пророк конца 80-х и даже начала 90-х не предсказали глобальную эпоху интернета и мощную революцию интернет-коммуникаций. Все они в то время несли какую-то ересь о развитии космоса и иные неактуальные фантазмы.​

Хотя можно было тогда предсказать эру интернета, так как, в то время у учёных и кибернетиков уже появлялись работы о гипер-реальностях. Но футурологи-недоучки эти работы, видимо, не читали.

Несмотря на то, что ещё в 1936 году Аланом Тьюрингом была уже предложена абстрактная вычислительная​ Машина Тьюринга , которую можно считать моделью компьютера общего назначения, бездарные футурологи 40-х и 50-х годов молчали о будущей компьютеризации мира,​ но при этом те же футурологи продолжали испражнять свои бездарные​ бредовые фантазмы.​

Можно ли после всего вышеизложенного серьёзно относиться к футурологам?

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