Можно ли серьёзно относиться к футурологам?

Недавно в СМИ прочитал пророчества одного футуролога о надвигающемся цифровом фашизме.
У меня уже аллергия на подобный бред .
Оказывается, ни один футуролог не смог спрогнозировать в 20-х годах прошлого века приход фашизма в Европу! Это факт! Читал архивы.
Ни один футуролог или аферист-пророк конца 80-х и даже начала 90-х не предсказали глобальную эпоху интернета и мощную революцию интернет-коммуникаций. Все они в то время несли какую-то ересь о развитии космоса и иные неактуальные фантазмы.
Хотя можно было тогда предсказать эру интернета, так как, в то время у учёных и кибернетиков уже появлялись работы о гипер-реальностях. Но футурологи-недоучки эти работы, видимо, не читали.
Несмотря на то, что ещё в 1936 году Аланом Тьюрингом была уже предложена абстрактная вычислительная Машина Тьюринга , которую можно считать моделью компьютера общего назначения, бездарные футурологи 40-х и 50-х годов молчали о будущей компьютеризации мира, но при этом те же футурологи продолжали испражнять свои бездарные бредовые фантазмы.
Можно ли после всего вышеизложенного серьёзно относиться к футурологам?
Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции