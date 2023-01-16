Дели: друг ни шатко, ни валко

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 января 2023, 08:02 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

До сих пор остряки, говоря о российско-индийский отношениях, вспоминают классическую фразу: "после Махатмы Ганди и поговорить-то не с кем". И вправду, дружба Москва-Дели вместо человеческой получается какая-то нефтяная и угольная. И о чем тут поговоришь?!

Как известно, наш статус энергетической сверхдержавы и бюджетные штаны на лямках ныне поддерживают в основном Китай с Индией. Они скупают нашу нефть в гигантских объемах, но, как пишет антироссийский Блумберг, всего-то по 38 долларов за бочку. И зело привыкли уже к этому. Любые попытки поднять сейчас цену, вызовут недоумение. А в случае с Дели и возможное присоединение к шабашу любителей потолка цен.

Потому что покупать по 60 долларов Индии просто нет резона. Она, конечно, употребляет наши нефтепродукты во внутрь, но в основном гонит переработку из российской нефти наружу. В том числе, и в США.

Да и по углю все не так просто. "Ведомости" пишут, что экспорт энергетического угля из России в Индию в 2022 году вырос в 3,6 раза до 8,43 млн тонн. В 2021 г. поставки российского угля в Индию составляли 2,35 млн т. Мол, такие данные приводит индийское консалтинговое агентство Coalmint.

По мнению экспертов агентства, поставки из РФ увеличились благодаря более выгодной цене по сравнению с южноафриканским и австралийским топливом. И санкции ЕС будут способствовать сохранению этой тенденции.

И вообще, после вступления эмбарго ЕС на уголь, который действует с августа 2022 года, российские угольщики экспортируют сырье с дисконтом - в два раза ниже рыночных цен.

Убери дисконт, и друзья исчезнут. Такие нынче времена.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции