Плутон в Водолее: какие профессии будут востребованы в ближайшие 20 лет

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 января 2023, 13:25 Екатерина Максимова,

Я уже несколько раз писала о том, что мы вошли в новую эру и теперь с геометрической прогрессией наша реальность будет меняться. За эти изменения ответственен Плутон, великий трансформатор всего сущего, древние греки его называли Аидом, царем подземного царства мертвых. Именно в наступившем 2023 он меняет свою стоянку, знак Зодиака, и в марте заглянет в Водолея, потом ненадолго снова войдет в Козерога, ну и с 2024 года уже поселится в Водолее на долгие двадцать лет. Именно про эти десятилетия и хочется поговорить, потому что это будет абсолютно новый мир, реалии которого сейчас могут показаться совершеннейшей фантастикой.

Меня часто спрашивают: «Какие профессии будут востребованы в будущем?» Тут, конечно, ваше предназначение по натальной карте (индивидуальному гороскопу) никто не отменял, но есть очень выраженная тенденция, которую задает революционный знак Водолея. Этим знаком управляет Уран, планета высоких технологий, виртуальной реальности, авиации, астрологии, неба во всех смыслах и невидимого объединения. Поэтому в этих сферах жду такого развития, которое нам и не снилось, но порассуждать можно. Итак, чрезвычайно будет востребована профессия разработчика новых айти-технологий, причем с креативными качествами. Будущее за совмещением виртуальной реальности и всех возможных наук: химии, физики, фармакологии. Тандем химии и виртуальной реальности породит новую профессию, назовем ее интер-коуч, который будет подбирать вам индивидуальные программы в сети, совмещенные с приемом определенных медицинских препаратов, для облегчения душевного состояния, достижения гармонии и развития определенных навыков. Звучит неправдоподобно? Но это наступит намного быстрее, чем мы ожидаем!

Уже в этом году одна японская компания тестирует телефоны с экраном, которые, внимание… можно облизывать и чувствовать разный вкус. Будущее за «расшариванием» ощущений… Если сейчас мы делимся фотографиями и музыкой, то через каких-нибудь десять лет мы будем делиться чувственными историями, с абсолютным эффектом присутствия, запахами, вкусами и звуками. Водолей про объединение людей через сеть и дружественность, но разобщенность в пространстве. Поэтому, все профессии, связанные с созданием разнообразных групп и сообществ в сети, объединенных одной идеей, будут очень востребованы. За виртуальными городами и странами будущее и те, кто будет их создавать по-настоящему станут хозяевами грядущего времени.

Если говорить про медицину, то здесь семимильными шагами будет развиваться генная инженерия, выращивание новых органов, интеграция нервной системы человека в виртуальное пространство. Понимаю, что последнее может казаться кадром из фантастического фильма, но эта фантастика очень быстро станет обыденностью. Телефоны уже через десятилетие обретут такую форму, которая позволит быть частью тела человека. И эти устройства смогут считывать все показатели организма, чтобы молниеносно подлечить, подкорректировать то, что вышло из строя. Медицина будет тоже напрямую связана со всемирной сетью.

Если говорить про спорт, то чрезвычайно будет востребована профессия киберспортсмена. Всяческие соревнования в виртуальном пространстве будут очень популярными и постепенно вытеснят живой спорт. В искусстве ожидаются кардинальные изменения и главный посыл будет состоять в том, что финал любого фильма, шоу, книги не будет предопределён, а сам человек станет решать для себя, чем все закончится и при этом сможет стать частью самого действа. «Быть не наблюдателем, а участником и в чем-то режиссером», - вот девиз творчества эпохи Водолея. Технологии производства скакнут так далеко, что любой человек сможет прожить любимый фильм или книгу со всеми ощущениями, выбрав в ней любую роль. Художники будущего будут оживлять тех актеров, которые уже ушли в мир иной, и создавать с ними новые шедевры. Не страшно, что Мерилин Монро уже не с нами, зато она сможет сыграть массу ролей в новых проектах, потому что компьютерные технологии будут способны воссоздать ее голос и образ. Профессия актера в традиционном понимании постепенно исчезнет, а вот те, кто создаёт истории будут у руля, потому что сюжет еще очень долго не сможет создавать сеть.

Ну и закончить хочу на профессии, которой сама занимаюсь. Астрология тоже находится под покровительством Водолея и в ближайшие десятилетия будет очень востребована, во многом вытеснив профессию психолога. Правда, и требований к ней будет намного больше: к образованию специалистов, статистики сбывшихся прогнозов и отзывам людей. Но очень скоро любая компания будет иметь штатного астролога для прогнозирования будущего. Про остальные его тенденции поговорим в следующий раз.

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