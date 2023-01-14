Украина и НАТО: история щедрости и любви

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 января 2023, 16:22 Энцо Ригони

Один из основных аргументов, предложенных критиками войны России на Украине, таков: Украина как суверенная нация сама себе может выбирать союзников, которых она пожелает; и если Украина хочет вступить в НАТО, она должна иметь на это право, и Москве до этого не должно быть никакого дела.

Оставим пока в стороне тот факт, что НАТО — это военный союз - сначала против Советского Союза, а затем против России - а не какая-то гуманитарная благотворительная организация. НАТО не является, как это было продемонстрировано за последние пару десятилетий бомбардировками Югославии, вторжениями в Ирак, Ливию и Сирию, чисто оборонительной организацией вопреки своему декларативному статусу. Поэтому расширение НАТО для России – вопрос военной безопасности. И дело не просто в том, что Россия должна смириться с тем, что между НАТО и Украиной возникла платоническая любовь, и Россия должна просто принимать тот факт, что Украина после долгих, но несложившихся отношений, решила «уйти к другому». У России было более чем достаточно причин для беспокойства по поводу расширения НАТО. Но большой вопрос, касающийся аргумента «Украина имела полное право свободно вступить в НАТО», это: действительно ли Украина и украинцы хотели вступить в НАТО?

Впервые после Оранжевой революции 2004 года новый украинский националистический президент Ющенко ясно заявил, что хочет полного членства Украины в НАТО. Это решение поддержал президент США Джордж Буш. НАТО была, видимо, навязчивой идеей для националиста Ющенко, который незадолго до окончания своего президентского срока сделал Бандеру и Шукевича героями Украины. Но вряд ли это было приоритетом для украинцев, которые решительно отвергли Ющенко в своей попытке переизбраться на пост президента, дав ему только 5% голосов.

Как так получилось тогда, что украинцы стали приветствовать НАТО? Секретные документы США, опубликованные Wikileaks, помогают объяснить это. Например, в телеграмме от 2008 года подробно описаны расходы на продвижение НАТО: «Государственная программа общественной информации о евроатлантической интеграции Украины на 2008-2011 годы предусматривает выделение 40,5 млн гривен (8,5 млн долларов США) на четырехлетнюю программу, направленную на повышение общественной поддержки членства в НАТО с сегодняшнего уровня в 30 процентов до 55 процентов к 2011 году. Распоряжение средствами подробно описано, в том числе со следующими ключевыми пунктами:

- Брошюры/открытки НАТО (1,2 миллиона долларов США)

- Теледебаты (500 000 долларов США)

- Ежемесячная телепрограмма (350 000 долларов США)

- Региональные конференции (300 000 долларов США)

- Визиты в штаб-квартире НАТО для журналистов, представителей НПО и т. д. (150 000 долларов США)

- Центры НАТО в университетах (175 000 долларов США)

- Опросы (100 000 долларов США) »

В свете этого вряд ли можно говорить о том, что вступление в НАТО было естественным и спонтанным стремлением украинской нации, выражением некой коллективной украинской «всеобщей воли». Общественный сдвиг в сторону одобрения НАТО стал результатом тщательно продуманной кампании.

В телеграмме точно не указано, откуда поступают эти средства. Однако, судя по тщательности этих сумм, можно с уверенностью предположить, что эти деньги должны быть частью щедрых инвестиций в размере более 5 миллиардов долларов, о которых говорила помощник госсекретаря Виктория Нуланд, деньги, «которые обеспечат безопасность, процветание и демократию Украины».

В официальном документе НАТО тех лет также говорится: «Расширение кампании по информированию общественности остается ключевой задачей для повышения осведомленности общественности о роли и деятельности НАТО, а также для усиления общественной поддержки украинской Евроатлантической интеграционной политики [...] в тесном сотрудничестве с местными властями и НПО».

Вот так, примерно к 2021 году, наконец-то большинство украинцев, согласно опросам, стали рассматривать членство в НАТО как нечто желательное. То есть, после многолетней ядовитой риторики о войне с Россией, “кацапах” и “колорадах”, и... щедрых американских инвестиций. В 2014 году только 15-20% респондентов считали, что Украине необходимо вступление в НАТО, а половина респондентов считала, что стране не следует этого делать.

Даже Янукович, которого сегодня в западной и прозападной прессе ошибочно характеризуют как «пророссийского», будучи на посту премьер-министра, представлялся американцам «имиджмейкером НАТО» в Украине. Однако он считал, что «два оранжевых правительства, находившихся у власти с января 2005 г. по июль 2006 г., пытались ускорить решение вопроса о вступлении в НАТО, усилив негативное отношение к нему». Жаль, что первоначальная симпатия Януковича к НАТО и ЕС не помогла ему избежать катастрофического конца своего президентства после переворота на Майдане, когда ему пришлось спасаться бегством от озверевшей проевропейской толпы.

Порошенко, избранный президентом в мае 2014 года, через несколько месяцев после революции и начала «антитеррористической операции» на Донбассе, представил себя «кандидатом мира» и пообещал прекратить боевые действия на Донбассе в течение нескольких часов. Пять лет спустя он попытался сохранить пост, позиционируя себя как борец против России, и с лозунгом «Армія, мова, віра». Именно при Порошенко Конституция Украины была изменена так, чтобы членство в НАТО стало стратегической целью Украины, уже законно зафиксированной.

Еще одним «кандидатом мира» стал Владимир Зеленский. Во время избирательной кампании 2019 года, которую он выиграл в основном благодаря своему посланию о мире на Донбассе, говоря о членстве в НАТО, Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на голосование через референдум. Однако, едва новый президент вступил в должность, несколько очень влиятельных НПО в форме обеспокоенного заявления сразу ему напомнили, что евроатлантический курс Украины не обсуждается. Иначе - Майдан...

Когда в 1991 году распался Советский Союз, НАТО фактически лишилась смысла своего существования. Однако, к тому времени НАТО была просто слишком большой и могущественной, чтобы просто раствориться и исчезнуть. Сегодня на Западе мнение о том, что в 1990 году Соединенные Штаты пообещали России, что НАТО не будет расширяться, агрессивно отвергается как «фейк» - еще одна ложь российской пропаганды, в которую готовы поверить только невежественные и глупые люди. Тем не менее, многие встречи и протоколы этих встреч между американскими и советскими официальными лицами тех времен предполагают наличие устной договоренности.

Настоящие американские эксперты знали, что расширение НАТО потенциально может иметь катастрофические последствия. Даже Джордж Кеннан, когда-то архитектор политики сдерживания Советского Союза и один из самых авторитетных американских дипломатов, говоря о расширении НАТО, в далеком 1998 году сказал: «Меня особенно беспокоили упоминания о России как о стране, умирающей от желания напасть на Западную Европу. […] Конечно, будет неприятная реакция со стороны России, и тогда [расширители НАТО] скажут, что мы всегда говорили вам, что русские такие. Но это неправильно». Машина глубинного государства в США, конечно же, прекрасно осознавала, что может быть, если НАТО попытается заманить Украину. Но США решили придерживаться курса, неважно какой ценой для Украины.

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