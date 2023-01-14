Украина загибается, Европа деградирует, ВПК США процветает

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 января 2023, 13:52 Сергей Платонов,

Мир накануне первой годовщины с начала российско-украинского военного конфликта. И что мы видим? Украина, практически загибается, Европа деградирует, ВПК США – процветает. Отсюда вывод, - конфликт выгоден только воротилам американского Военно-промышленного комплекса, а также их вашингтонским политическим лоббистам. А что Россия?

Геополитически, да и в военном отношении, мы тоже в выигрыше, но цели СВО решены только частично, а прочная безопасность населения, в том числе на возвращаемых территориях, пока не обеспечивается. Также неожидаемо выяснилось, что мы не совсем способны к защите граждан и на исконно российских приграничных землях белгородщины, брянщины и др. Хотя уже с февраля 2019 года, когда парламент Украины внес в конституцию государства положение о курсе страны в НАТО, военный конфликт между Россией и Украиной стал неизбежным. Однако с того времени мы не смогли подготовиться к нему в полной мере. Теперь приходится срочно наверстывать упущенное. И без применения всех средств, стоящих на вооружении нашей армии, эту задачу быстро не решить. Подчеркиваю, всех, без исключения. И медлить, ни в коем случае нельзя. Это чревато большими издержками, в том числе людскими.

На этом фоне, нельзя пройти мимо дискуссии о тех согражданах, которые после начала СВО срочно убыли за границу России и тем или иным способом оказывают помощь государствам пребывания в их деятельности (финансами, антироссийскими заявлениями и т.п.), направленной против безопасности Российской Федерации. Особенно наивно в этой ситуации звучат голоса в их защиту, в том числе «Н» и «К» из числа законодателей. Но при этом все же нельзя согласиться и с категорической оценкой такой публики со стороны одного ученого юриста и видного государственного деятеля «М», с призывом запретить, вопреки статье 27 Конституции, таким лицам возвращаться в страну. Хотя государство может в условиях объявленного чрезвычайного положения такой запрет ввести. Но пока ЧП не объявлено - запрет невозможен.

Понятно, что мы обязаны достичь всех целей СВО. Другого не дано. Но в стране и мире не утихают споры, каким образом это сделать лучше? На поле боя или все же по рецепту пацифистов- за столом переговоров. Хотя какие переговоры (!) с противником, желающим не победы, а твоей ликвидации. Особенно неприятно слышать о втором варианте от наших деятелей. На днях, в интервью российской газете, правда с оговорками типа - «что если, то…», к теме о переговорах наивно присоединился наш видный дипломат «П». Не надо этого делать. Это больно «бъет» по сознанию и настроению воинов на боевых позициях. Хорошо бы рекомендовать дипломатам, пока говорят пушки, помолчать.

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