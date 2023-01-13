Чета Макрон имеет свое видение нового шпиля собора Парижской Богоматери

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13 января 2023, 19:15 Александр Саргин

Первая леди Франции Брижит Макрон предложила установить на соборе Нотр-Дам де Пари шпиль в форме мужского детородного органа. У основания нового шпиля она предложила положить внушительных размеров золотые шары.

Напомним, во Франции продолжается работа над созданием проекта реконструкции этого уникального исторического архитектурного сооружения, которая требуется ему после пожара, случившегося 15 апреля 2019 года.

«У кого чего болит, тот о том и говорит», - пожалуй, любому из нас известна эта русская пословица. А ведь народная мудрость родилась не на пустом месте, а в результате долгих, многолетних наблюдений за поведением того или иного человека, его характером, привычками, психологическим состоянием и т.п. Великий русский писатель Николай Гоголь говорил о «метком русском слове» и о том, что «выражается сильно российский народ».

Что ж, в этом смысле можно понять тоску проговорившейся Брижит Макрон по фаллическому символу и ее предложению гордо возвеличить его в качестве шпиля собора Парижской Богоматери. Конечно, никто рядом со свечкой не стоял, но в СМИ упорно просачивается информация о том, что бывший клерк одного из банков, сверхсловоохотливый Эмманюэль Макрон, внезапно… о нет, конечно же, в результате честного голосования ставший президентом Франции, является гомосексуалистом, а его 69-летняя супруга, бедная Брижит, которая младше мужа на 24 года, служит своеобразным прикрытием, доказывающим его «нормальность».

Кстати, на сайте французской политической партии «Народный республиканский союз» сегодня появился материал, в котором рассказывается о «тревожном и неуравновешенном поведении французского лидера, свидетельствующем о серьезных психических проблемах». Вон оно чо, Михалыч, а мы все думали, почему же он такой говорливый?

Вот лишь один абзац из этого текста: «Между так называемой глубокой депрессией, выдуманными переговорами с лидерами государств, объявлениями о грандиозных проектах, обреченных на провал, неустойчивым и истеричным поведением, а также бессвязными заявлениями Макрон выставляет себя на посмешище и теряет остатки доверия».

Напомним, что и сам президент Франции был не против того, чтобы на Нотр-Дам де Пари был установлен фаллический символ. Ну и как в связи с этим не вспомнить старинную русскую народную мудрость, а также не обратить внимание на сегодняшнюю публикацию на сайте французской политической партии?

Конечно, одно дело, если бы такие «передовые» воззрения были, так сказать, внутренними тараканами многоуважаемой четы Макрон, но дело в том, что французский лидер проталкивает такую повестку, действуя в русле глобалистских структур, а не из-за собственной прихоти.

По словам экс-министра культуры Франции Розелин Башло, на первом заседании Национальной комиссии по архитектуре и наследию она подтвердила, что шпиль собора Парижской Богоматери должен быть отстроен в своем «оригинальном виде», но у президента Макрона уже был в голове проект «не совсем идентичной реконструкции».

И вот чуть позже супруга президента Франции Брижит показала Розелин Башло свой проект. Когда бывший министр культуры увидела этот макет в виде «красующегося подобия эрегированного фаллоса, окруженного у своего основания золотыми яйцами», она «выказала неповиновение» госпоже Макрон.

Когда Федя из бессмертной комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», слушая хвастливого прораба, спросил, собор «какой-какой матери?», тот уточнил – «Парижской… Богоматери». Но если вдуматься, какие «новые ценности» нам сейчас навязывает так называемый цивилизованный мир, то хочется многократно употребить словосочетание со словом «мать» в его изначальном, экспрессивном виде!

По словам одного из бывших членов делегации РФ в ПАСЕ, еще в 2012 году он и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд обсуждали тему «новых ценностей», и генсек тогда сказал, что это пока лишь «новые ориентиры». Наш дипломат возразил ему: «Нет, это уже новые ценности, потому что ориентирами является то, что вам предлагают в качестве вариантов. А тогда уже чувствовалось, что вариантов нет и все должны это принять».

То есть уже тогда это носило некий квазирелигиозный характер, - характер религиозного догмата, где все элементы являются необходимыми для «современного, демократического, правового государства». По сути, это не что иное, как квазигосударственная политика по продвижению так называемых новых ценностей.

Кстати, с тех пор в ПАСЕ у нашей делегации и начались проблемы с резолюциями, которые, как правило, выдвигали представители европейских либеральных партий. Ведь именно они еще тогда пытались устанавливать все эти «новые ценности», оказывая всяческую поддержку продвижению нетрадиционных отношений.

Но не слишком ли часто Эмманюэль Макрон и его жена думают о шпиле на соборе Нотр-Дам де Пари? Причем видят они его преимущественно в каком-то экзотическом виде…

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