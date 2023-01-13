The Washington Post: Время не на стороне Украины

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 января 2023, 14:02 Анатолий Гольдман,

7 января в The Washington Post в разделе “мнения” была опубликована статья. Ее авторами выступили Кондолиза Райс, госсекретарь с 2005 по 2009 год, и Роберт Гейтс, министр обороны с 2006 по 2011 год. Свою статью они назвали довольно громко: “Время не на стороне Украины”. Я прочел ее и собираюсь поделиться с вами самыми интересными моментами.

Стоит сразу сказать, что каких-либо симпатий авторы к России не испытывают. Скорее, наоборот, придерживаются уже заезженной линии демократической партии о том, что “Путина надо остановить” и это “угроза нашей безопасности”. Они пишут следующее: “Но Соединенные Штаты на собственном горьком опыте — в 1914, 1941 и 2001 годах — усвоили, что неспровоцированную агрессию и нападения на верховенство права и международный порядок нельзя игнорировать. В конце концов, наша безопасность оказалась под угрозой, и мы были втянуты в конфликт”. Разумеется, все договоренности о нерасширении НАТО, которые заключали их предшественники с Россией, вряд ли сейчас волнуют кого-либо. Написанное в статье стоит рассматривать как “письмо наверх”. Райс и Гейтс выражают недовольство недостаточным количеством военной и финансовой помощи Белого дома Украине, слишком долгих сроков ее доставки и затягиванием войны.

Начинают они свою статью с утверждения, что Путин видит свое предназначение в воссоздании Российской Империи. А без Украины Россия империей стать не сможет. Далее идет прогноз, относительно военных действий России: “Если он [Путин] не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут отправной точкой для возобновления наступательных действий, чтобы захватить остальную часть Черноморского побережья Украины, контролировать весь регион Донбасса, а затем двигаться на запад. Восемь лет отделяли захват Россией Крыма от ее вторжения почти год назад. Рассчитывайте на то, что Путин проявит терпение, чтобы добиться своего предназначения”.

Они убеждены, что Россия способна вести долгую войну на истощение. Поскольку Украина полностью зависима от Запада и в военном, и в экономическом плане, то отсутствие военных успехов на протяжении нескольких месяцев способно завести войну в тупик. Это заставит европейские и североамериканские элиты все больше задумываться о мирных переговорах и подталкивать к ним Зеленского. Любое прекращение огня, по словам авторов статьи, — неприемлемо, потому что даст России время на перегруппировку сил и последующий удар.

Чтобы избежать сценария, в котором в войне побеждает Россия, Гейтс и Райс выступают за многократное увеличение поставок вооружения Украине, ведь только они способны остановить грядущее наступление ВС РФ. Поставку “M2 Bradley”, которую Пентагон уже запланировал, они считают правильной, но “просроченной”. Отмечаются логистические проблемы с поставкой тяжелой бронетехники Украине. Союзники США по блоку Нато также должны “включиться в процесс”: “Германия и другие союзники должны восполнить эту потребность. Члены НАТО также должны предоставить украинцам ракеты большей дальности, усовершенствованные беспилотные летательные аппараты, значительные запасы боеприпасов (включая артиллерийские снаряды), больше возможностей для разведки и наблюдения и другое оборудование”.

Что самое важное из всего отмеченного Гейтсом и Райс, так это слова о необходимости скорейшего осуществления всей помощи: “Эти [военные] возможности необходимы в течение недель, а не месяцев”. Иначе “будет поздно”.

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