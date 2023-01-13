Как читать прогнозы экономистов и политологов?​

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 января 2023, 11:32 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Картинки будущего - это психотерапия и не более. Это не имеет отношения к будущей реальности, но имеет отношение к настоящей психике.

Поэтому есть спрос на прогнозы астрологов и разных футурологов.

Это форма психотерапии - футурологическая психотерапия.

Любая гадалка мобилизует мышление и сознание. Даже если она заблуждается.

Вот мои замечания об экономических и политологических прогнозах:​

1. Ценность таких прогнозов на будущее имеет место тогда, когда представлены конкретные сроки, динамика и механизмы, а не какое-то чисто качественное вангование.

2. Многие​ учёные делают ставки на грядущее, но потом о них не вспоминают, если пророчество не сбывается. А те, у кого сбываются, происходит огласка и они выходят из тени в тираж. Так, например, экономический пророк Степан Демура после удачного прогноза 2008, дал сотни никчемных прогнозов, которые не сбылись.

3.​ Прогнозы​ экономистов часто близоруки, так как не учитывают бифуркационность современной мировой экономики, которая не позволяет на основании исходного экстраполировать на будущее.

4. Пиар на прогнозах - это отдельная технология.

Читателям советую посмотреть ​ архивы былых выступлений всяческих аналитиков, чтобы понять, что большинство из них писали нечто такое, что даже близко не произошло.

С уверенностью можно только сказать одно, что эпоха постмодернизма со своими феноменами и особенностями процветает. Основой её является культура катастрофы. Из этого можно прописывать и прогнозировать вполне

адекватное Грядущее!

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