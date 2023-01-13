Как читать прогнозы экономистов и политологов?​

Картинки будущего - это психотерапия и не более. Это не имеет отношения к будущей реальности, но имеет отношение к настоящей психике.
Поэтому есть спрос на прогнозы астрологов и разных футурологов.
Это форма психотерапии - футурологическая психотерапия.
Любая гадалка мобилизует мышление и сознание. Даже если она заблуждается.
Вот мои замечания об экономических и политологических прогнозах:
1. Ценность таких прогнозов на будущее имеет место тогда, когда представлены конкретные сроки, динамика и механизмы, а не какое-то чисто качественное вангование.
2. Многие учёные делают ставки на грядущее, но потом о них не вспоминают, если пророчество не сбывается. А те, у кого сбываются, происходит огласка и они выходят из тени в тираж. Так, например, экономический пророк Степан Демура после удачного прогноза 2008, дал сотни никчемных прогнозов, которые не сбылись.
3. Прогнозы экономистов часто близоруки, так как не учитывают бифуркационность современной мировой экономики, которая не позволяет на основании исходного экстраполировать на будущее.
4. Пиар на прогнозах - это отдельная технология.
Читателям советую посмотреть архивы былых выступлений всяческих аналитиков, чтобы понять, что большинство из них писали нечто такое, что даже близко не произошло.
С уверенностью можно только сказать одно, что эпоха постмодернизма со своими феноменами и особенностями процветает. Основой её является культура катастрофы. Из этого можно прописывать и прогнозировать вполне
адекватное Грядущее!
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