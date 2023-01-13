Ни дня без Эрдогана

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13 января 2023, 09:19 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Реджеп Тайип Эрдоган, Kremlin Pool/ globallookpress.com

"Президент Турции проведёт переговоры с Зеленским и Путиным". "Эрдоган будет способствовать открытию гумкоридора Россия-Украина". "Турецкий лидер должен встретиться с Асадом". Это взятые наугад заголовки не турецких, а российских газет. Похоже Реджеп Тайп ставится у нас фигурой номер два. Во всяком случае, по частоте упоминаний в СМИ.

Эх, такую творческую энергию, да в мирное русло! Я имею в виду не только брызжущего идеями султана Эрдогана, но и, так сказать, коллег по цеху. Что касается первого, то надо признать, что американские пиар-агентства, которые занимаются информационным сопровождением этого голубя мира во всем мире, совершенно не зря едят свой хлеб с чёрной икрой.

Буквально за год лидер региональной державы, с неоднозначной репутацией и туманным прошлым, стал по мнению мировых СМИ, одним из величайших государственных деятелей нашего проклятого времени. Поставляя оружие одной стороне конфликта и высасывая газ из другой, участвуя во всех мировых интригах, связанных с нашей страной, постоянно угрожая закрыть Босфорский пролив для ВМФ РФ, господин Эрдоган предстаёт перед почтеннейшей российской публикой в белой тоге миротворца.

Вот буквально из "горячих новостей". Гуманитарный коридор через, конечно, Турцию. Благая в принципе идея для обмена ранеными с обеих сторон конфликта, а также возможность покинуть через "коридор воссоединения" зону боевых действий женщинам и детям. Удочку закинул турецкий омбдусмен, Эрдоган, естественно, поддержал. Украина обеими руками "за". Но вот с Россией этот "коридор" ("прошёл он коридорчиком и кончил стенкой, кажется") обсудить забыли.

И возникло стойкое ощущение дежавю, повеяло серединой 90-ых. Тогда в Турцию из Чечни через Дагестан уходили сотни раненых боевиков. Подлечившись и отдохнув на пляжах Анталии, они возвращались убивать наших солдат. А их паханы покупали недвижимость и кое-кто до сих пор живёт под гостеприимным турецким небом.

Может быть, прежде чем говорить о том, что в Турции будут лечить раненых бойцов "Азова", стоило бы в порядке жеста доброй воли отправить на родную землю в Гудермес Мовлади Удугова, который под защитой турецкой жандармерии чувствует себя спокойно в прекрасном доме на берегу моря? Или брата мясника Шамиля Басаева Ширвани, тоже далеко не ангела? Вот после этого и можно поговорить о "коридоре", газовом хабе и зерновой сделке.

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