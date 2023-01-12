Кому нужна «биомасса»: Взгляд чайника

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 января 2023, 11:22 Елена Головань, корреспондент

Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Я все смотрю на нововведения, которые то и дело анонсируют западные СМИ, и просто диву даюсь. То у них гендеры новые, то люди с деревьями или животными женятся, то педофилы вдруг становятся чуть ли не замечательными ребятами, которых ни в коем случае нельзя обижать – они ведь так мир видят.

Недавно в интернете прочитала очередное новшество – теперь вроде как детям, то ли в США, то ли в Европе (честно говоря, последнее время не вижу разницы, ибо что рождается у одних, тут же подхватывают другие) разрешается быть в школе тем, кем они себя видят. Считает себя ребенок кошкой или собакой, к примеру – учитель должен воспитывать его как есть. Спрашивать нельзя – ну какая кошка тебе ответит, к примеру, про географическую широту или долготу?! Впору лотки в классе ставить. Да, говорят, что и ставят уже. Не видела, потому утверждать не буду. А потом кто-то ещё скажет, например, что он вообще-то не человек, а трутень. То есть работать он не может по определению, а вот кормить его – будьте любезны.

Знаете, меня последние полгода всё больше гложет мысль – если общество какой-либо страны либо же нескольких стран сознательно разрешает своим согражданам быть вне эволюции, то как оно собирается существовать в будущем? На мой взгляд, всё очевидно, ведь ни брак мужика с аллигатором, ни бабы с дубом (здесь я имею в виду дерево, а не бестолкового кавалера) уж никак не может принести потомство. Однополые пары я уже даже не рассматриваю – это стало банальным и никому не интересным. Но они, кстати, тоже остаются вне размножения.

Как-то недавно мне муж сказал – что мы, мол, похоже, катимся в каменный век. Возразила: хуже. Во много раз. Потому что тогда, в каменном веке человечество прогрессировало. Каждое последующее поколение что-то улучшало в быту, а потом уже и науке, культуре и так далее… Но эти последующие поколения в принципе БЫЛИ. А что будет сейчас, если весь мир займётся невесть чем и ощущая себя невесть кем? Что случилось? Мы дошли до точки, после которой возможен только регресс? Или это какой-то сбой программы случился? Или это попросту кому-нибудь особо умному нужно?

Так вот, потакая людям в их желании быть какими-то непонятными гендерами, а также кошками, собачками, кузнечиками и так далее, правители стран должны понимать, что уже через несколько десятков лет кормить тех, кто остался, будет уже некому. Потому что… а надо ли объяснять почему? Ну и вот скажите мне, они, правители, дебилы все что ли, не понимая очевидных истин? Ясно ведь что нет. И думаю, ни один из них, увидев, что его сын, к примеру, решил стать котом, не станет кормить его вискасом и не поставит ему лоток в спальне, а надерёт, простите, задницу, чтобы хренью не занимался. Извините, но не верю я во все эти всеобщие свободы. Не верю!

А тогда что движет этими людьми? Для чего превращать население в хрен пойми что? В принципе, если поверить в теорию «золотого миллиарда», то логика прослеживается. Ведь тогда нужно как можно быстрее оскотинить население. И если сейчас уже учителя не имеют права спрашивать уроки у «кошечек-собачек», то совсем скоро и остальные дети уподобятся тем, с кого сейчас ничего не требуют. Так же проще, а любое тело, как известно ещё из законов физики (и мы не исключение) стремится в область наименьшего сопротивления.

Только вот что потом с этим оскотиненным населением делать? Полноценно работать они не смогут, по крайней в мере в любой сфере, где нужно хоть чуть-чуть думать. Тогда для чего? Для тяжёлой работы? Но для неё выдумывают всё больше и больше роботов. Для чего нужна будет вся эта оскотиненная биомасса? И кому? И вот тут на ум приходят уже прямо совсем нехорошие мысли. Особенно учитывая те «затравки», которые потихоньку проскальзывают в обществе. Ну, к примеру, «людоедский» бургер, то бишь бутерброд со вкусом человеческого мяса, изобретённый, если не ошибаюсь, в Швеции, и получивший какие-то просто невероятные награды в элитном поварском обществе. Пока, к счастью, он был исключительно веганским, но что будет дальше, учитывая, что современные нравы всё больше и больше идут вразрез с общепринятыми до сих пор принципами морали, этики, человечности?!…

Ещё вариант. В принципе, сейчас очень востребованы всевозможные человеческие органы. Красота, согласитесь?! Растёт себе такая биомасса, травку жуёт. Вся под присмотром, проходящая ежегодные медосмотры. У каждого ДНК и все прочие анализы. Почувствовал какой-нибудь товарищ из «золотого миллиарда» себя плоховато. К примеру, бухал много, сердце стало пошаливать. Надо бы заменить. А тут тебе и технологии невероятные (они уже есть) и донор готовый (до этого тоже, думаю, недолго осталось). Их, доноров, кстати, можно в каких-нибудь резервациях поселить. Американцы – не коренные, а пришлые – в этом точно толк знают – покупая индейцев за бусы, именно в резервации оставшихся они и загнали. Ну, тех, кого не успели уничтожить.

Скажете, фантастика? Да, пожалуй, занесло меня. Но так ли уж это неправдоподобно? Ведь многое из того, что сейчас происходит в обществе, ещё каких-то пару десятков лет назад мы тоже могли себе представить разве что в страшном сне или в каких-нибудь фильмах ужасов. А ведь недаром американцы сериал «Чёрное зеркало» сняли. О влиянии технологий на человеческие отношения. Когда смотришь, вроде на первый взгляд бред, фантасмогория, но слишком уж какая-то жутко возможная. Может, режиссёры что-то разведали?

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