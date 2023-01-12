Главные задачи российской власти в 2023 году

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 января 2023, 08:40

Россия вступила в новый 2023 год. Это судьбоносный для России год и хотелось бы, чтобы он в политико-экономическом аспекте был лучше предыдущего, но для этого нужно посмотреть правде в глаза и сделать выводы из допущенных ошибок

Анализируя итоги 90-х и 2000-х годов, необходимо, к сожалению, признать, что после разрушительных либеральных реформ Гайдара и форсированного строительства олигархического капитализма в России, В.Путину с большим трудом удалось предотвратить развал государства и более-менее восстановить экономическую стабильность, лишь упорядочив ельцинскую неустойчивую систему хозяйственных отношений.

Россия активно встраивалась в международное разделение труда как сырьевой придаток Запада, обреченная на догоняющее развитие, зависимую от внешнего кредитования и импорта высоких технологий. При этом основной мотивацией общества являлось доминирование бизнес интересов и стремление к максимально возможному обогащению. В этих условиях огромных масштабов достигла коррупция, развал экономики, усилилось социальное расслоение общества.

За тридцатилетний период капиталистического «реформирования» Россия по большинству показателям так и не вышла на уровень 1990 года, провалив «майский» блок экономических указов (2012г.), обязавших по 5% ежегодного роста ВВП, увеличение реальных доходов населения ежегодно на 4-5%, создание 25 миллионов квалифицированных рабочих мест, скатилась во второй десяток стран мира, а по качеству жизни – на 70 место.

Высокотехнологические отрасли подверглись деградации, целый ряд промышленных отраслей подверглись фактическому разрушению – для начала сбросили авиа и автомобилестроение, станкостроение, да даже предприятия легкой и текстильной промышленности были просто утрачены. Страна переживает интеллектуальную, научно-техническую, социальную деградацию. Такая ситуация определяется как стагнация, плавно перетекающая в застой, близким к социальному взрыву.

Поэтому, когда 24 февраля 2022 года было принято решение о начале специальной военной операции (СВО) по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также «демилитаризация и денацификация Украины», которая, по всей видимости, была рассчитана на краткосрочный период, уже к лету проявились существенные недостатки во всех сферах народно хозяйственного комплекса - экономической, военно-политической, идеологической и прежде всего в системе государственного управления.

При этом необходимо подчеркнуть, что Киев не терял времени даром и за последние восемь лет создал мощную и хорошо мотивированную армию, оснащенную новейшими образцами оружия, средствами связи и эффективной системой управления. Фактически Украине подарили бесценный, не возобновляемый ресурс – время, тупо продолжая рассчитывать на контрпродуктивные переговоры в рамках Минского формата.

В результате такой недальновидной политики Россия получила неприятный расклад. На сегодняшний день Украина, к большому сожалению, опережает нас в информационно идеологической борьбе, во внешне политическом противостоянии. Зеленскому и его команде удалось консолидировать не только украинское общество против России, но и вовлечь в этот конфликт большинство стран Запада с его гигантским потенциалом.

Не надо думать, что Киев исключительно слепое орудие НАТО против России: хвост уже давно начал вилять собакой. Клоун Зеленский превратился в опасного политического врага, которому в ряде случаев удается самому использовать Запад в своих коварных целях.

В сфере экономики Украина перешла на качественную модель мобилизационного функционирования, что позволило ей не только выживать, но и концентрировать необходимые ресурсы на важнейших направлениях развития страны. Зеленский эффективно провел национализацию украинской элиты, отстранив олигархов от реального процесса управления экономикой и фактически возглавил аналог сталинского Государственного комитета обороны (ГКО).

Учитывая данные обстоятельства, политическое руководство страны должно срочно сделать выводы и радикально изменить свои подходы к идеологии, к экономике и системе управления страной.

Подчеркнем еще один важный аспект. Своими корнями военная операция на Украине, тотальная санкционная экономическая война США и коллективного Запада против России связаны с периодом «холодной войны» и недоразвалом СССР в 1991 году. О том, что Америка выиграла ту войну прямо и откровенно заявил тогдашний президент США Джордж Буш: «Одержана величайшая победа над СССР, причем руками его внутренней оппозиции».

Но распад державы был осуществлен не до конца, стал лишь первым рывком распада - сохранилась Россия, как единое суверенное государство, что не соответствует геополитическим интересам Америки и потаенным мыслям многих западных государств.

Поэтому расчленение, дезинтеграция России осталась в повестке дня США и коллективного Запада. И этот момент наступил. Он был увязан с началом СВО на Украине. Именно её Запад в открытую начал «цинично использовать для ослабления и раскола России» (В.Путин).

Не следует забывать и то, что нынешний социально-экономический потенциал России и качественно, и количественно намного хуже и ниже, чем был у Советского Союза в 1991 году, и тем более не сравним с нынешним потенциалом США и Запада. Хуже и геополитическая ситуация - внешний контур враждебен России и откровенно направлен в сторону усиления санкционной экономической войны. Против России объявлена экономическая война странами с общим населением в 1 млрд человек, где созданы современные технологии, к которым РФ не имеет доступа

США уловили этот существенный прокол в социально-экономическом развитии России и главный удар наносят по политико-экономическому полю, финансовому потенциалу России: санкционная атака нацелена на изоляцию российской экономики от мировой, обрушение ее, а следом за этим - разрушение и политической системы, расчленив Россию.

Особо подчеркнем, что даже если Россия и выиграет в спецоперации на Украине, если будет достигнут какой-то компромисс, даже если оставшаяся Украина будет нейтральна, все равно, как обосновывают зарубежные эксперты, война против России продолжится – война экономическая. И этот важнейший аспект политическим руководством страны, российскими «эффективными менеджерами» должен был бы быть учтен еще вчера.

Другими словами, в России на сегодня нет ни социального государства, ни сильной экономической политики, ни устойчивой безопасности (См.: «Аргументы недели» 13.02.). Власть не дает пока четкой картины направления движения, не ставит четкие задачи социально-экономического развития России будущего.

Естественно возникает вопрос, каковы главные направления, пути для обеспечения безусловной победы не только в специальной военной операции (СВО) на Украине, но и, самое главное, в экономической и социальной сферах.

Первое направление – в новых политико-экономических условиях особое значение отводится идеологической составляющей, формированию в стране общенациональной идеологии, понятной и одобряемой большинством населения

Спецоперация на Украине, обеспечение реальной денацификации, глобальное военно-политическое и экономическое давление США и его сателлитов на Россию отчетливо выявили, хотя этого многие не осознают и не хотят осознавать, что Россия все более оказывается в состоянии не только военно-экономической, но самое главное - идеологической войны с ущербным Западным либерализмом.

Политическое руководство России, формулируя задачу денацификации Украины, видимо запамятовало, что Россия сама не имеет общенациональной идеологии. Это крайне негативно сказалось на процессах, связанных с СВО, что наглядно проявилось в частичной мобилизации, в том числе, когда более миллиона молодых людей – специалистов срочно покинули территорию своей страны.

То, что в Конституцию 1993 года была заложено «идеологическое многообразие», отсутствие «государственной идеологии» (п.п. 1,2 статьи 13) – это не только теоретическая, но и глубочайшая политическая ошибка для практики. Как известно, свято место пусто не бывает. Если нет своей идеологии, то её место неизбежно будет занимать чужая – придется танцевать под чужую дудку. И в России дотанцевались, что сразу же выявила СВО.

Под воздействием идеология капитализма, главным критерием которого является «делать деньги», достижение сверхприбыли любой ценой, огромной дифференциации в доходах, роста бедности, в сознании большинства россиян произошел существенный перелом, потеря идеологического стержня и внутреннего патриотизма.

Воевать, с одной стороны, с США и коллективным Западом, а с другой - продолжать ориентироваться на его идеологические ценности, на ущербную либеральную идею, защищать российский олигархический капитализм - это просто абсурд, особенно для молодежи, населения, живущего за чертой бедности, научной и творческой интеллигенции. Другими словами, СВО отчетливо выявило, что идеологическую войну Россия проигрывает.

Вынужден напомнить последний завет Сталина, высказанный им в 1953 году накануне своей смерти: «Без идеологии – нам смерть!» Это смысл существования государства. И теорию идеологии нужно развивать и углублять Слова гиганта!

Нельзя принципиально согласиться с путаницей, что «никакой новой идеологии российскому обществу сейчас не требуется — она у него уже есть». Это, якобы, здравый патриотизм. Эту разницу понятий идеологии и патриотизма, читатель может уяснить для себя в словарях или в Википедии.

На сегодняшний день наиболее прогрессивная идеология, которая уже несколько десятилетий обеспечивает самые высокие темпы экономического роста в мире – это идеология социализма. Хочется кому-то признавать или нет, но в России в последние годы формируется внятный запрос на построение социализма исходя из позитивного мирового опыта. Это прежде всего опыта Советского Союза, Китая, Индии, Вьетнама, Швеции.

Социализм с китайской спецификой, в Индии и Вьетнаме обобщил преимущества капитализма и социализма, свободного рынка и государственного регулирования на планово-рыночной основе. Денежно-кредитная система здесь полностью подчинена задачам экономического развития и направлена на повышение благосостояния народа. Именно здесь, на Востоке, сегодня закладываются контуры мира будущего, создается новый мировой порядок, отвергающий либеральный западный мир.

Россия и Китай имеют прочную историческую основу для стратегического партнерства, и нам суждено тесно сотрудничать в наших общих интересах. В этом суть потепления отношений между Китаем и Россией.

Между тем, Китай пока занимает нейтральную позицию, смотрит на Россию с осторожностью, играя с ней, как говорят в народе, в кошки-мышки, поскольку Китай не может верить стране, находящейся в жесткой санкционной войне с коллективным Западом, в изоляции от него и в тоже время, продолжая исповедовать идеологию олигархического капитализма, нацеленного не на повышение благосостояние народа, а получение сверх прибыли любой ценой.

Формирование новой идеологии, процесс построения новой модели социально-экономического и политического развития придется начать с приватизации олигархической элиты, как это уже сделано на Украине, и необходимости выведения «эффективных менеджеров» - приверженцев мировых финансовых элит (пятой колонны) из высших эшелонов российской власти – администрации президента и правительства.

Итак, общероссийская общенациональная идеология – социализм-политическим руководством страны должна быть заявлена – это ключ к победе не только в СВО, но и в санкционной экономической войне. Только опираясь на государственную идеологию можно привести в действие интеллектуальный и социальный потенциал российского общества.

Второе направление. Нужно четко и однозначно осознать, что США и коллективным Западом России, отстаивающей свой суверенитет и свой особый путь развития, объявлена широкомасштабная война не только в военной, но, самое главное, в экономической и социальной сферах, цель которых – развалить Россию, уничтожение её как суверенное государство.

Вынужден напомнить слова Генри Киссинджера, эксперта в области международных отношений, Государственного секретаря США (1973-1977гг.): «Распад Советского Союза – это безусловно важнейшее событие современности….. Я предпочту в России хаос и гражданскую войну, нежели тенденции воссоединения в единое крепкое централизованное государство».

Политическому руководству России следует, наконец, понять, что экономическая война, объявленная США и коллективным Западом против России, к сожалению, надолго и будет весьма и весьма жесткой. Поэтому у России мало шансов противостоять мощному экономическому потенциалу Запада, сохраняя старую модель олигархического капитализма, который генерирует колоссальные социальное неравенство и раскол общества. Продолжение старого курса создает для России реальную угрозу экономического поражения.

Мировой опыт свидетельствует, что в особых, экстремальных, чрезвычайных условиях для повышения национальной безопасности страны и эффективного использования внутренних ресурсов в государственных и частных секторах широко использовалась мобилизационная экономика.

Нами уже обосновывалось, что для России в условиях современных глобальных и жестких вызовах, чтобы страна сохранилась как суверенное государство, как единая территория, как единый многонациональный народ, объективно необходимо использование не только мобилизационной экономики, но и переход на мобилизационную модель развития в идеологической, внешнеполитической, военной и экономической сферах, формируемых на планово–рыночной основе с упором на государственное регулирование народно-хозяйственного комплекса и особенно стратегических отраслей промышленности (См.: «Аргументы недели» 01.03; 14.03; 11.05; 03.10). Пока же никакой мобилизации общества ни в какой сфере не сделано – это принципиальная ошибка политического руководства страны.

Мобилизационная модель, подчеркнем, – это прежде всего особый тип развития в особых экономических условиях, а не выжидания: авось пролетит, авось все вернется на круги своя к чему склонны пока «эффективные менеджеры» правительства России. Опыт подсказывает - не вернется, а будут только ужесточаться.

При формировании мобилизационной модели в сложившихся условиях самым главным, хотим мы этого или нет, становится отказ от монетаристской либеральной модели «роста», отказ от всех пагубных механизмов, которые были запущены в 1990-е годы и которые завели экономику страны в стагнационный кризис (См.: «Деградация системы»: «Аргументы недели» 20.09.2020г).

Между тем попытки правительства России противопоставить санкционной войне точечные экономические контрмеры, не разрабатывая при этом детальной комплексной программы, в том числе и на перспективу, отчетливо вскрыли неэффективность, убогость системы управления России.

Хорошо помню, как правительство в ходе годового отчета в Государственной думе и Совете Федерации обрисовало картину «развития» экономики в 2022 году. Озвучивалось, что Минэкономразвития и Минфин, ориентируясь на пакеты санкций, пересмотрели экономические планы, что по итогам 2022 года рост ВВП может уйти в минус более, чем на 10%. Видимо наши «эффективные менеджеры» просто согласились с аналитиками компании S&P Global Market Intelligence, что из-за западных санкций на восстановление экономики России до уровня 2021 года потребуется десять лет.

Между тем известно, что производственные мощности используются в стране наполовину. Экспертные расчеты показывают, что если простаиваемые мощности загрузить хотя бы на 50%, а это можно сделать быстро, стимулируя производство, то более 75% того, что Россия завозила из Европы, страна могла бы производить сама. Это позволило бы получить уже в 2022 году темпы роста ВВП не минус 2,9%, чему сегодня с умилением радуются «эффективные менеджеры», а как минимум плюс 10%, наращивая инвестиционный потенциал как минимум более 20% в год.

Другими словами, даже при тотальных санкциях коллективного Запада, имеющийся российский ресурсный потенциал на собственной технологической базе позволяет обеспечить прирост ВВП минимум на 5-7%. Чего, к сожалению, пока и не планируется.

Исходя из динамики развития общественно-экономических формаций, позитивного мирового опыта использования идеологии социализма, наиболее приемлемой для Российской Федерации могла бы быть модель политико-экономического развития, опирающаяся на государственный планово-рыночный механизм, формирующий социально справедливое общество социалистического типа. Планово-рыночный (!) на государственной основе. Этому в значительной мере и будет способствовать формирование мобилизационной модели развития во всех сферах народно-хозяйственного комплекса России (См.: «.Новая идеология – главное условие победы над коллективным Западом». «Аргументы недели», 27.09).

Третье направление. Если Россия ставит задачу победить в развязанной против нее США и коллективным Западом гибридной войне, необходимо быстро выстроить современную научно выверенную систему управления народно-хозяйственным комплексом и особенно - развитием экономики, что пока, к сожалению, не делается.

Правительство просто лихорадочно, рефлексивно затыкает пробоины в российской экономике, пытаясь сформировать в рамках ущербной действующей неолиберально-рыночной модели более-менее устойчивую, но, к сожалению, примитивную в данных условиях систему управления, скатываясь к «ручному управлению».

Так, в перечне поручений по развитию беспилотных авиационных систем в стране предлагается, видимо для «ускорения «СВО, к 15 февраля 2023 года сформировать комиссию, ответственную за данный вопрос, к июню…….. подготовить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года, а……. к 1 сентября - утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиасистем на период до 2035 года. А спецоперация на Украине, пока будут проходить по своему оборонительному плану.

Очевидно, что в период СВО и жестких экономических санкций против России, необходимо срочное формирование ГКО во главе с президентом, а не мало эффективный Координационный совет с непонятной ответственностью

Далее. Уже сегодня можно поучится системе научно выверенного управления, среднесрочного планирования, которая блестяще себя зарекомендовала в Китае, Индии и в других странах...

Формирование общегосударственной системы среднесрочного планирования и стратегического прогнозирования сегодня по опыту СССР, применяют – не удивляйтесь - 50 рыночных капиталистических стран, но только не в России.

Вынужден разочаровать российскую общественность. Провал российских стратегий развития – «Стратегии-2010», «Концепции-2920», «Стратегии-2020», «Стратегии научно-технологического развития России», «Стратегии-2030» - стал абсолютным явлением, превратился в систему, в средство коррупционных дорогостоящих финансовых затрат. (См.; «Россия без будущего: провал стратегии развития» «Аргументы недели» 09.01.2021г.) Но страшно другое, провал стратегического прогнозирования привело к тому, что Россия оказалась без будущего.

Формирование новой теоретически выверенной системы управления и новой модели социально-экономического развития, направленные на повышение эффективности народно-хозяйственного комплекса, предполагают ускоренную реиндустриализация, новую промышленную политику, национализацию ключевых отраслей промышленности, начиная с ВПК, резкое увеличение прямых инвестиций в промышленность, формирование бюджета развития, восстановление валютного контроля и запрет на вывод капитала из страны в неинвестиционных целях, а также деофшоризацией экономики, развернуть банковскую систему к решению задачи социально-экономического роста и подъема благосостояния людей.

Первым шагом в возрождении научно выверенной системы управления должна стать разработка стратегии социально-экономического развития России на 25-30 лет, стратегии, понятной большинству населения страны, и на этой основе разработка программы качественного экономического роста, конкретизируемого в пятилетних и годовых планах. Для этого придется восстанавливать Госплан, сделав госзаказ этого органа управления главным методом достижения необходимых объемов производства основных товаров. В этом вопросе мы, к сожалению, опять отстаем от мировой практики.

Таким образом, безусловная Победа в специальной военной операции на Украине, жесточайшей экономической войне США и коллективного Запада против России могут быть реализованы лишь при формировании в стране теоретически обоснованной идеологии социализма, смене модели социально-экономического и политического развития, формирование на 3-5 лет мобилизационной модели развития народно-хозяйственного комплекса страны. Если мы не сделаем этого, то проиграем Западу уже в ближайшие три-четыре года, окончательно потеряв союзников по ОДКБ и СНГ в целом, а также поставим Россию на грань развала.

Воронин Ю.М.- доктор экономических наук, профессор,

заместитель Председателя Совета министров Татарской АССР-

Председатель Госплана ТАССР; Первый заместитель Председателя

Верховного Совета РФ; депутат Государственной Думы (второго созыва);

аудитор Счетной палаты РФ

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