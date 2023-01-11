«Нерушимое братство» разрушают изнутри

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11 января 2023, 09:09 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Можно констатировать, что ОДКБ фактически потеряло одного из своих братьев. Армения отказалась проводить на своей территории один из этапов учения коллективной безопасности "Нерушимое братство-2023". Конечно, все стороны сохраняют дипломатическую мину при нынешней игре. Конечно, все стороны говорят о дальнейшем сотрудничестве и совместной работе над сложными проблемами. Конечно, все стороны знают, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. Тупик-с.

Формально причина отказа Еревана, мягко скажем, непонятная позиция "старшего брата" в вооруженном конфликте между двумя "А". Армения считает, что Россия жизнями своих парней должна защищать "черную дыру" Нагорного Карабаха. Азербайджан же решил, что мы теми же жизнями должны эту "черную дыру" присоединить к землям султаната его величества Алиева.

Это первый слой "пенок". Второй слой: негласные разборки американских и английских нефтяных гигантов за Нахичеванский коридор. Третий: "милая игра" другого султана Эрдогана, за влияние Турции в регионе. А тут ещё и Израиль, который проводит разведдействия против Тегерана с помощью Баку. В общем, не просто чёрт ногу сломит, а сам Люцефер Люцеферыч свихнется.

Разруливать эту адскую кухню у Москвы в данный момент нет ни сил, ни желания, ни возможностей. Градус же напряжения растёт и делать что-то всё равно придётся. При этом какое-то военное воздействие на то и другое "А" исключено. Тупик-с? Отнюдь.

В последнее время ТГ-каналы много пищат о засилии приезжих из кишлаков Средней Азии, о том как они сдают русский язык, не умея читать и даже не зная пары матерных слов, о том, как бюджет их стран, пополняется за счёт переводов из России. И при этом их главные баи требуют относится к ним как к равным.

Всё это истинная правда, но почему-то совсем мало пишут, что, по экспертным оценкам, до 60-70 процентов теневой экономики и примерно 25-30 процентов экономики легальной контролируется в России остепенившимися выходцами из ОПГ двух "А". В основном это рынки, торговые центры, производство ширпотреба в Китае с последующей наклейкой "Сделано у нас". Уклонение от уплаты налогов, контрабанда, угоны и т.д. Десятки, сотни миллиардов " не рублей". Причём зачастую кэшем. Спросите у любого толкового опера с земли: "кто и что держит у них на районе?", узнаете массу любопытного.

Даже намёка о том, что эта Ниагара бабла может быть перекрыта, даже одной папочки с номерами счётов, финансовых проводок, конечных бенефициаров очень известных компаний, которую по дипканалам или даже лично доставят до "А" властей, будет достаточно не то, чтобы разблокировать Лачинский коридор или "отменить отмену" учений, этого будет достаточно для того, чтобы подписать договор о вечном мире.

Но, конечно, при одном условии. При условии, что в Баку и Ереване будут полностью уверены, что в случае непринятия "предложения, от которого невозможно отказаться" они увидят голову жеребца Хартума в своём кабинете. Иначе никак.

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