Об актере Смольянинове и прочих болтливых эмигрантах: Человек имеет право на ошибку, но не на предательство

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 января 2023, 22:37 Источник: Дмитрий Михайлин

Меня невероятно раздражают эти потоки новостей - Смольянинов сказал то, Макаревич рассказал что, Троицкий заявил это.

Ребята, если люди демонстративно уехали из страны в это время - они трусы. По одной только этой причине их мнение не должно никого интересовать.

А если в тот момент, когда их (бывшая) страна бьется с НАТО, они позволяют себе что-то вещать против нее - они из банальных трусов переходят в статус предателей. И ровно в этот момент их мнение должно стать не просто неинтересно, но и запрещено, причем не законом, а правилами гигиены. Вычеркнули, плюнули, забыли.

Мы забыли. А какой-нибудь реестр должен помнить - и если через 15 лет кто-то захочет снять актера Смольянинова в какой-нибудь роли двадцать восьмого плана спившегося алкаша под забором - реестр скажет: снимайте, конечно, если хотите, но не будет вам ни госфинансирования, ни прокатного удостоверения.

Я совсем незлой. И я признаю право любого человека на ошибку. На ошибку. Но не на предательство.

Предатель сам себя вычеркивает из списка людей. Не только по человеческим законам, но и по Божьим. Нет большей любви, чем кто положит жизнь свою за друзей своих - следовательно, и нет большей мерзости, чем предательство.

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