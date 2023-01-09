Искусственный интеллект проверяет отношение сторонников «Единой России» к спецоперации на Украине

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9 января 2023, 17:17 Николай Хохлов, Журналист

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Специальная военная операция (СВО) на Украине разделила россиян на несколько лагерей. Подавляющее большинство российских граждан изначально её поддержало, украсив себя и свои автомобили литерой «Z». Однако нашлись и те, кто выступил против. Среди них – много известных людей, отметившихся громкими заявлениями. В ходе объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации сотни тысяч российских мужчин молча покинули пределы родной страны. Тем временем партия «Единая Россия» решила провести «чистку» среди своих сторонников, выявляя их отношение к происходящему в зоне СВО.



Издание «Ведомости», ссылаясь на два источника в ЕР, сообщило, что из числа сторонников партии исключаются те, кто не поддерживает военную спецоперацию на Украине. «Чистка» проходит весьма интересным образом. Искусственный интеллект и специальные алгоритмы проводят проверку страничек соцсетей сторонников «Единой России», находящихся в её базе. В основном это происходит на площадках «ВКонтакте» и «Одноклассники». При этом, по данным одного из источников, оказалось, что из 25 млн состоявших ранее в базе людей «в какой-то момент осталось лишь 9 млн». Около 65% сторонников были исключены из списков, но сейчас эта база заполняется другими россиянами.



«Искусственный интеллект выявляет в соцсетях сторонников партии, им присваиваются определенные баллы – за лайки, за то, что они состоят в тех или иных группах, и другую активность», - пояснил собеседник СМИ.



По данным источника, некоторые сторонники ЕР «публично высказывали сомнения в успехе спецоперации, в частности, высказывали негатив в социальных сетях». Их из базы пришлось исключить.



В конце декабря председатель «Единой России» и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале высказался по поводу отъезда из страны «внесистемных оппозиционеров», назвав их «предателями» и «уродами».



«Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества», - уточнил он.



Сегодня экс-президент РФ выступил с новым заявлением. «Предателей» он теперь окрестил «некоторыми ничтожными ошмётками дерьма» и сообщил, что с ними нужно разбираться по закону, но в некоторых случаях и «по особым правилам военного времени». Правила эти, по его словам, всегда смогут исполнить «тихие группы безукоризненно незаметных людей»…



Тем временем стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против актера Артура Смольянинова. В одном из интервью на YouTube артист допустил ошеломляющее высказывание:



«Если бы я пошел на эту войну, то только на стороне Украины!»



«Мне, честно говоря, наплевать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится. Превратится она в Уральскую республику, Пельменскую или в Хакасскую республику. Или останется только один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел», - добавил актёр.



Отметим, что ранее Артур Смольянинов был заочно оштрафован на 30 тысяч рублей «за дискредитацию Вооруженных сил РФ».



Россия переживала немало трудных времён, но хочется, чтобы и в это непростое время люди, в первую очередь, оставались людьми. Наши мысли превращаются в слова, которые зачастую приводят к печальным последствиям. Какими будут наши мысли, решать только нам. Ведь мир не сможет вернуться туда, где зло умножает зло.





Новый Завет. Первое послание Петра (3:8-12):



«Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли)».





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