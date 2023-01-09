Постновогодняя депрессия: как от неё избавиться

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 января 2023, 13:51 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Новогодние каникулы закончились. Наступила череда рабочих дней. Многие из нас сталкиваются с постпраздничной депрессией. Надеюсь эти советы помогут ее побыстрее преодолеть.

1. Адаптация рано или поздно включится. Нужно время.

2. Сначала делаем, потом оцениваем настроение, а не наоборот, в силу плохого настроения ничего не делаем.

3. Не занимаемся насилием себя. Вовлекаемся постепенно, поэтапно. Разделяем дело на кусочки, после каждого сделанного кусочка отдыхаем.​

4. Логически докажите для себя, что это именно постпраздничная депрессия, а не депрессия иная ( пост-алкогольная, психогенная, эндогенная​ ​ требующая помощи психотерапевта). Докажете, значит пройдёт! Не докажете, решайте проблему со специалистом.​

5. Помните, что Радость - это всегда награда за Преодоление.

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