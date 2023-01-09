Постновогодняя депрессия: как от неё избавиться

Новогодние каникулы закончились. Наступила череда рабочих дней. Многие из нас сталкиваются с постпраздничной депрессией. Надеюсь эти советы помогут ее побыстрее преодолеть.
1. Адаптация рано или поздно включится. Нужно время.
2. Сначала делаем, потом оцениваем настроение, а не наоборот, в силу плохого настроения ничего не делаем.
3. Не занимаемся насилием себя. Вовлекаемся постепенно, поэтапно. Разделяем дело на кусочки, после каждого сделанного кусочка отдыхаем.
4. Логически докажите для себя, что это именно постпраздничная депрессия, а не депрессия иная ( пост-алкогольная, психогенная, эндогенная требующая помощи психотерапевта). Докажете, значит пройдёт! Не докажете, решайте проблему со специалистом.
5. Помните, что Радость - это всегда награда за Преодоление.
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