Эрдоган не хочет уступать власть в стране

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9 января 2023, 10:47 Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

С началом 2023 года президент Турции, говоря шахматным языком, втягивается в политические игры сразу на нескольких досках. К этому его подталкивает непростое финансово-экономическое положение страны накануне предстоящих летом парламентских и президентских выборов. Как известно, инфляция на уровне около 65 % стала одной из главных проблем Турции в 2022 году. Ее причинами являются общие негативные процессы в мировой экономике, ожидание серьезной рецессии, а также резкое падение стоимости турецкой лиры. Избирателей также все больше беспокоит присутствие в стране 3,6 миллиона сирийских беженцев, которые рассматриваются местными гражданами как конкуренты за рабочие места и источник криминогенной среды.

Внутриполитическая жизнь Турции также осложняется. Альянс оппозиции пока еще не объявил единого кандидата на предстоящих президентских выборах, но главы всех шести партий оппозиционного блока не согласились с решением суда в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу и продолжают рассматривать его кандидатуру в качестве одного из альтернативных кандидатов в президенты. Процедуры апелляции и вступления в силу судебного решения могут затянуться до года, что позволит Э. Имамоглу принять участие в президентских выборах.

В свое время Эрдоган также занимал пост мэра Стамбула, был осужден по статье 312 УК Турции за «подстрекательство к насилию и религиозной или расовой ненависти» и приговорён к десятимесячному тюремному сроку. Однако, это лишь привлекло на его сторону значительную часть избирателей и помогло одерживать победы на всех последующих выборах.

Чтобы поднять рейтинг и привлечь на свою сторону больше избирателей из числа исламистов и националистов Эрдоган активизирует внешнеполитическую деятельность по различным направлениям. Пытаясь выступать в роли посредника в украинском конфликте (зерновая сделка, призывы к прекращению огня), и, стараясь не испортить тесных партнерских отношений с Россией, Анкара, тем не менее, официально поддерживает позицию киевских властей и поставляет им беспилотники.

В Нагорно-Карабахском конфликте Турция оказывает военную и военно-техническую помощь Азербайджану и всячески подталкивает Баку к силовому решению проблемы спорных территорий, в том числе к скорейшему открытию так называемого Зангезурского коридора, который мог бы соединить Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой и открыть сухопутный маршрут из Турции в Азербайджан. В качестве политического и военного давления на Ереван Баку использует блокаду Лачинского коридора между Нагорным Карабахом и Арменией.

Одним из основных внешнеполитических треков Анкары остается Сирия. Эрдоган сделал вид, что прислушался к настойчивым рекомендациям Москвы, Пекина и Вашингтона воздержаться от проведения очередной военно-карательной операции против курдских ополченцев на севере Сирии. Более того, он санкционировал встречу министров обороны Турции и Сирии в канун Нового года в Москве. Якобы Турция в ходе переговоров согласилась даже при определенных условиях вывести своих военнослужащих с оккупированных территорий на севере Сирийской Арабской Республики (САР). Правда позже стало известно, что же подразумевалось под турецкими условиями. Эрдоган хотел бы спровоцировать Асада на очередной виток гражданской войны в Сирии, чтобы совместными военными усилиями разоружить курдское ополчение и ликвидировать курдский автономный район «Рожава», а заодно забрать силой у курдов и арабских племен Заевфратья нефтяные и газовые месторождения на Восточном берегу реки Евфрат. Речи о возвращении под контроль Дамаска контролируемых сегодня Турцией районов в провинциях Идлиб, Алеппо, Хасеке, Ракка не идет. Очевидно, что Эрдоган будет и дальше придерживаться своих заявлений о том, что эти территории никогда не вернутся под контроль правительства Асада. Имеется в виду, что даже после вывода турецких войск с севера САР там будут оставаться протурецкие региональные и муниципальные органы власти из числа вооруженной оппозиции и радикальных исламистских группировок.

Кроме того, Эрдоган ждет от Асада продолжения переговоров с оппозицией в Женеве и Астане по тексту новой конституции, а также подготовки всеобщих парламентских и президентских выборов в САР с участием оппозиции, беженцев и перемещенных лиц. Турецкие власти надеются таким образом добиться мирным путем смены правительства Асада на протурецкий режим из числа умеренных исламистов типа «Братьев-мусульман». Поскольку такой вариант развития событий не отвечает интересам правящего в Дамаске арабо-алавитского клана и его иранских спонсоров в Тегеране, то все мнимые инициативы Эрдогана по Сирии сводятся лишь к призывам вместе бороться с сирийскими курдами. Дамаск и Тегеран в этом отношении солидарны с Анкарой, но предпочитают решать проблему «Рожавы» без присутствия в САР турецких или американских войск.

Чтобы вернуться к заявленному Анкарой ранее и не реализованному до сих пор лозунгу «ноль проблем с соседями», Эрдоган пошел на нормализацию отношений с Израилем, ОАЭ, Египтом, старается не провоцировать своими действиями Иран и Ирак. Пока сложными остаются отношения Турции с Грецией и Арменией, но турецкому обществу это преподносится как враждебность со стороны Афин из-за проблемы Кипра и Еревана из-за НКР.

Оставаясь активным членом НАТО, Турция позволила себе вступить в некоторую конфронтацию с Вашингтоном из-за приобретения ЗРК «С-400» у России, а также выдвинула в качестве условия своего голосования за прием Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс выдачу оказавшихся на территории этих стран функционеров турецкой Рабочей партии Курдистана (РПК). Понятно, что все эти внутренние дрязги в рамках НАТО со временем будут урегулированы, но Эрдогану весьма важно показать значимость Турции на международной арене и подчеркнуть ее независимость в принятии решений.

Также Анкара усиленно рекламирует проект создания газового хаба на своей территории. Якобы Турция станет этаким международным распределителем газовых потоков из России, Ирана, Израиля, Азербайджана, Туркменистана, Ирака, других стран в Европу. Пока трудно судить о реальности этого проекта и его экономической целесообразности, поскольку он не увязан со странами-транзитерами и конечными потребителями природного газа в странах ЕС. Не исключено, что его ждет судьба других, так и не востребованных на мировом рынке газопроводов, но в предвыборной гонке Эрдоган старается максимально использовать эту идею в своих интересах.

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