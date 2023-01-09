Восток - дело прибыльное​

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9 января 2023, 09:13 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Порой в западных СМИ, считающихся респектабельными, проскакивает очевидная глупость о России. Типа медведей на улицах или обязательной балалайки для каждой матрёшки. Хотя, если поискать в Сети видео, то вывалиться сотня роликов в которых медведи появляются в качестве почти законопослушных российских пешеходов. А если расшифровать "балалайку" как дорогую игрушку, например, бриллианты, а "матрёшку" как женщину с пониженной социальной ответственностью, то, согласитесь, фраза полностью адекватна происходящему.

В конце слава Богу ушедшего года в тех самых западных СМИ появился анализ, как увеличился бюджет российского ОПК после начало СВО. В общем целом и в частности. Из всего этого делается вывод, что основной заказчик спецвоенноперации тот самый ОПК. Растут заказы - растут доходы. Доля истины в увеличении нашего оборонного бюджета есть. Но телега явно поставлена впереди лошади.

Наши респектабельные СМИ, наоборот, обвиняют американскую военщину в развязывании конфликта на Украине. С той же логической ошибкой: "Лошадь-телега". ОПК лишь выгодоприобретатель, "добросовестный покупатель" любого вооружённого конфликта. Но не инициатор. Не их уровень, несмотря на всю финансовую мощь.

А вот транснациональные корпорации и серьезные государства вполне могут способствовать хотя бы возникновению условий для принятия решений по началу конфликта. Если им это будет выгодно, конечно. Ибо правило "cui prodest" никто не отменял.

Оставим в покое пока "четырех транснациональных айти демонов", они скорее потеряли, чем приобрели. А кто тогда приобрёл, кому выгодно? Ответ на поверхности - Восток в целом. С Китаем во главе. Санкции и разрыв России с коллективным Западом в случае начала конфликта не просто обсуждался, он открыто декларировался. Как далеко он зайдет, насколько ожесточённы будут запреты тема вполне себе режиссируема. То что Норвегия, Катар, крупные нефтяные корпорации могут заменить Россию на энергетическом еврорынке мог просчитать даже школьник, владеющий азами арифметики (наши телеведущие отдельная песня!). Да, по другим ценам. Но почему у Пекина должна болеть голова о том, сколько платит рядовой немец за электричество?!

Зато России деваться будет некуда и дисконт на ресурсы для Китая (Индии et cetera) будет максимальный. Плюс 140-миллионый рынок еще шире распахнёт свои объятья, лишившись западных брендов. Дешёвое сырье, новые, зачищенные от конкурентов, рынки сбыта. И выгодное для транснациональной нефтянки вытеснение России с еврорынка. Все кругом в профите. Кроме простого человека. Но почему об этом должна болеть голова?!

Всё вышеизложенное, конечно, всего лишь версия. Но, согласитесь, версия, которая объясняет многие нестыковки: "чёрные дыры" и ящики Пандоры в последних мировых событиях. Подставь вместо неизвестной величины понятие "глобальный передел рынков" и теорема превращается в аксиому.

У товарища Си не в парадном, а в рабочем кабинете журналисты подглядели полное собрание сочинений Уильяма нашего Шекспира. На языке оригинала. Вряд ли товарищ Си читал Осипа Мандельштама с его "Власть отвратительна, как руки брадобрея", но цитату "Опасна власть, когда с ней совесть в ссоре" из шекспировского "Юлия Цезаря" помнить было бы неплохо.

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