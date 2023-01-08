Пожалуйста, не говорите о столкновении цивилизаций

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 января 2023, 20:47 Энцо Ригони

Война на Украине к настоящему времени приняла форму войны между Россией и Западом. Это всем понятно. Запад считает, что Россия ведет с ним войну (хотя Россия не нападает на Запад), поэтому он чувствует себя обязанным «ответить России», но одновременно хочет сохранить лицо и сделать вид, что с Россией не воюет. Россия, в свою очередь, пришла к осознанию того, что на Украине она имеет дело не просто с бандой обезумевших от ярости украинских националистов и защитников украинской святой родины, а с организованной силой, поддерживаемой всем Западом.

И все же нынешняя война между Россией и Западом — это не столкновение цивилизаций. Его коренные причины лежат только в геополитике. Украина и Россия принадлежат к одной цивилизации (как отмечал и создатель знаменитой теории «Столкновения цивилизаций» Сэмюэл Хантингтон — они были вместе сотни лет и исторически были одним народом), но сейчас они воюют друг с другом. Кое-кто на Западе пытался изобразить русско-украинский конфликт как некую тысячелетнюю войну, повторяя украинскую пропаганду, между европейской Русью и азиатской и варварской Московией, но для любого, хоть немного знающего русскую и украинскую историю, эта версия тенденциозная и абсурдная.

Российская цивилизация не отличается принципиально от европейской цивилизации. Нет такого мистического качества, которое делало бы Россию и Европу, русский и европейский народы двумя совершенно разными мирами. Да, русские особенные люди. Но в русском народе нет ничего мистического, делающего русскую душу абсолютно непостижимой для других европейцев или остального человечества. Да, русские другие, точно так же, как чехи не французы и поляки не испанцы. Русская цивилизация, веками определялась вокруг православия, следовательно, исторически укоренена в европейских традициях, ведь европейская идентичность веками определялась вокруг христианства. Интеллигенция в Российской империи была проникнута европейской культурой и часто говорила по-французски лучше, чем по-русски. Коммунизм, идеология, которая определила Советский Союз, является западным идеалом, рожденным и обсуждаемым в Европе в течение нескольких десятилетий, прежде чем он был принят в качестве основы российской цивилизации до 1991 года. Россию действительно можно рассматривать как независимую цивилизацию. Отделенная от остальной Европы, замерзающая на несколько месяцев в году обширная территория, Россия с момента своего возникновения прошла очень специфический исторический путь. И все же невозможно отрицать, что российская цивилизация глубоко переплетена с европейской культурой.

Война между Россией и Западом на Украине — это война между западной элитой, руководимой США и их европейскими партнерами и российским государством. Не западная цивилизация решила расширить НАТО и захватить Украину. Это решение глубинного государства в правительстве США. То глубинное государство, которое чаще всего действует против интересов американского народа и в темноте. А Европа - это конфедерация государств, обладающих очень небольшим суверенитетом в плане внешней политики, о чем свидетельствует громкое молчание в отсутствии реакции после атаки на Северный поток скорее всего руками США и Великобритании.

Большинство людей в Европе не хотели бы войны с Россией. И я уверен, что большинство россиян не хотят войны с Европой. А большинство американцев просто не имеют представления о России, кроме того, что они видели в голливудских фильмах. Эта война связана с геополитикой, на которую народы Европы, формирующие европейскую цивилизацию, имеют очень мало влияния.

Западный глобализм, подпитываемый империалистическим представлением о том, что весь мир должен стать подобным Западу, что это естественный верный путь истории, потому что только западный образ жизни допускает свободу и достоинство, является недавним продуктом западной цивилизации, но не должен быть идентифицированным как западная цивилизация в целом.

Западный глобализм — это проект сверху-вниз, ставший возможным после окончания Первой Холодной Войны, во время, которое назвали американским однополярным моментом, когда Соединенные Штаты осознали, что они обеспечили себе глобальную гегемонию, и намеревались сохранить это глобальное господство. Многие люди на Западе, на самом деле все больше и больше людей, вообще не любят западный глобализм и яростно отвергают его, как показали, например, избрание Дональда Трампа, Брексит или недавние выборы в Италии и в Швеции. Но глобализм, конечно, имеет свою логику, и его проектом руководят люди, глубоко и непоколебимо убежденные в том, что они представляют самое лучшее в человечестве, и что можно обойтись и без консенсуса управляемых. Ведь они, элита, являются экспертами, которые лучше всех знают, и люди, которые жалуются что демократии стало мало просто не понимают что для них хорошо. В нашем невероятно сложном мире вещи и проблемы, с которыми сталкивается человечество, слишком сложны, чтобы спрашивать у народа о чем-либо, максимум что можно добиться это технократический консенсус, но, конечно, лучше представить это под видом красивых речей о демократии. К сожалению, помимо красивых речей, глобализм в Европе, особенно в последние 30 лет (примерно с момента перехода от Европейского экономического сообщества к Европейскому Союзу), вряд ли увенчался успехом.

Западная цивилизация — искусственная, условная конструкция. Представление о «Западе» как об унитарном блоке популяризировалось в основном во время холодной войны, когда Запад впервые объединился против Советского Союза. Европейская история была и остается, если смотреть глубже, историей разделений и культурных различий. Немецкая цивилизация и итальянская цивилизация (мы могли бы назвать их также средиземноморской цивилизацией и североевропейской цивилизацией), например, очень мало симпатизируют друг другу - немцы говорят, что любят Италию, но в то же время очень мало уважают «южан» в общем, будь то итальянцы, испанцы, турки или арабы (все просто «южане» для нордических трудолюбивых немцев), а итальянцы восхищаются Германией, но мало ее любят. На протяжении большей части своей долгой истории так называемая европейская цивилизация состояла из мешанины стран, чаще всего воюющих друг с другом. Конфликты закончились лишь после того, как две европейские междоусобицы едва не привели весь мир на путь самоуничтожения. Вряд ли можно говорить о складывавшейся веками гармоничной западной цивилизации, которая сейчас ведет войну против России.

Многие россияне чувствуют себя европейцами и осознают, что русская культура — это европейская культура. В каком смысле украинская или финская культура должна быть «более европейской», чем русская культура? За то, что украинцы уважают демократию и права человека? О да, конечно... Итальянцу и финну, немцу и греку, все, по-видимому, принадлежащие к так называемой «западной цивилизации», почти нечего не говорят друг другу, даже если все они говорят на английском как на втором языке и выросли на одних и тех же американских фильмах. Западная цивилизация сегодня — это американизация Европы. Но это поверхностно. Американских голливудских фильмов и популярной культуры недостаточно, чтобы сформировать одну компактную западную цивилизацию.

Американская поп-культура не является отличительной чертой западной цивилизации. Такая западная цивилизация не является необходимым результатом европейской культуры и многие европейцы это понимают. На самом деле многие из лучших критических замечаний и ясных анализов западной пустой современной «культуры», включающей в себя и политическую культуру, написаны на Западе. Технократические элиты в Брюсселе и местные захваченные правители на национальных уровнях постоянно присягают на верность американским союзникам, но люди Европы, основополагающий элемент европейской цивилизации, не обязательно делают это. Если действительно существует что-то вроде европейской цивилизации, принципиально отличной от других цивилизаций мира, то Россия является частью этой европейской цивилизации.

Стремление России к независимости и оборонной безопасности понятно. Глобалистский проект, несмотря на все разговоры о мультикультурализме и толерантности, является шовинистическим идеалом, отвергающим культуры миллиардов людей во всем мире как презренные, авторитарные, патриархальные, анти-ЛГБТ, словом, отсталые и недостойные двадцать первого века. Да, на данный момент говорить с Западом о чем-либо практически невозможно. Но было бы прискорбно, если бы борьба за сохранение русской независимости и русской цивилизации повернула Россию внутрь, к изоляционизму и заставила ее гневно отвергнуть все свое европейское культурное наследие. Было бы катастрофично и мрачно, если бы Россия стала какой-то Северной Кореей, замкнутой, злой и подозрительной ко всему иностранному. Нравится это или нет, Россия является частью Европы. Конечно не той Европы, которую сегодня представляет Евросоюз, глобалистский проект, созданный при поддержке американских спецслужб в начале Первой Холодной Войны и поэтому институционально трансатлантический. Но это не единственная Европа. Европейский союз не представляет собой всю европейскую цивилизацию. Европейская цивилизация — это не только однополый секс, наркотики, рок-н-ролл и декадентская культура, направленная на уничтожение всех традиций, но и христианство, и Моцарт, и Рафаэлло, и Бальзак, и Гегель, и футбол, и пиво, и опера, и даже борщ — и все это для большинства россиян очень знакомо и часть их жизни.

Россия сейчас борется с глобалистскими элитами, но русская цивилизация и европейская цивилизация не обязаны быть врагами силами какой-то мистической исторической судьбы. Европейский народ, ставший заложником глобалистского технократического проекта, не обязательно поддерживает его. Это не значит, однако, что в Европе ждут освобождения от России. Но нарратив о том, что европейская цивилизация и российская цивилизация являются генетически смертельными врагами, опасен и вводит в заблуждение. Это также слишком легко играет на руку врагам России, которые традиционно изображали ее как больную и безжалостно агрессивную самодержавную власть, стремящуюся подчинить себе свободный мир. Такого рода разговоры усиливают примитивную риторику, которую мы наблюдаем на Украине в последние несколько лет и которая вызвала столько разногласий и яда в этой несчастой стране: «русские — азиаты», «мы никогда не будем братьями», «русские угро-финны», «восточная деспотия», «русские не европейцы», то есть они злые, а мы добрые, потому что живем принципами свободы, демократии и права. Война России для отражения расширения НАТО и глобалистского ультралиберального проекта наверное трагическая необходимость. Но называть её войной цивилизаций — ошибка.

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