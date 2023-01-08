Многорукая геополитика Дели

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8 января 2023, 11:32 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Как утверждают близкознающие Его Божественность Бога Шиву жрецы, у него много рук, много лиц и много глаз. Он то мужчина, то девушка, а то вообще виденье или каравелла по волнам. Видимо, внешность и сущность Шивы напрямую связана с крепостью курительных палочек, через аромат которых должен пройти каждый, удостоенный приема.

Так что не стоит удивляться многорукой геополитике Дели: много рук - много возможностей отщипнуть кусочек везде. Много лиц - улыбаться можно и тем, и другим. И строить много-много глазок.

Давно живешь - многие печали от долгой памяти. В начале-середине двухтысячных из каждого телеутюга с гордостью рассказывалось какие мы молодцы, что передаем технологии боевой авиации индийским братьям по оружию. Они, мол, в восторге у нас самолетики и купят. Спору нет: немного купили. Потом, кажется, изменили нам с Парижем.

Строили им подводные лодки и фрегаты, продавали современные танки и сверхзвуковые ракеты. Ну как продавали: индийцы выпускали их по лицензиям и нашим технологиям. Они вообще крайне законопослушные люди, как и китайцы лет 30 назад. Ничего не воруют. Сейчас вот С-400 продаем. Ах, да, еще завод по производству наших новых автоматов в индийском штате - "не выговоришь" открыли. О чем с гордостью доложили руководителю всех российских руководителей. Забыв упомянуть, о спаде нашего оружейного экспорта в страну пряностей на 53 процента за последние несколько лет. Например, сделка по продаже противолодочных вертолетов, кажется, отменяется.

С большой гордостью рассказывают, что нынче растет объем рупий в нашем внешнеторговом обороте. Правда, говорят, что нынешний главный товар - нефть, мы продаем таки все равно за проклятые американские рубли. И продаем ее не просто много, а очень много. В среднем в районе одного миллиона баррелей в день! Налево пойдешь - нефть найдешь. Направо пойдешь - ее же найдешь. Цены при таком раскладе понятно какие. Но вернемся к рупиям.

Даже если исключить "черную смерть", которой мы торгуем за зеленные фантики, то у нас колоссальный профицит во внешней торговле с Дели. То есть рупий мы получаем больше, чем Дели рублей. Эта самая рупия - валюта не совсем свободно конвертируемая и не настолько популярная, чтобы ее продать на стороне. К тому же чертовски волотильная. То есть, банально у нас растет на счетах денежная масса практически никому не нужной в таком объеме индийской рупии. И что? Это повод для бросания чепчиков? Ничего не понимаю, кроме того, что это чисто политическое решение. Выгодное, кстати, только индийскому Шиве.

И вот еще новость. Жители деревни, штата Одиша в Индии решили приготовить традиционный ликер «махуа» из одноименных цветов, однако обнаружили в лесу стадо спящих слонов, которые выпили забродивший отвар, сообщает индийская газета Deccan Herald. Спало пьяным сном 24 слона! Представляю, как наутро им было плохо. Но чтобы не страдать похмельем, стоит опасаться геополитического многорукого Шиву, наливающего много-много чашек с ликером "махуа". И улыбающегося множеством лиц.

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