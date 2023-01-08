Блеф посла Украины в Великобритании: правда, маскирующая более важную правду

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил о «непостижимых потерях» ВСУ, которые не афишируются властями страны. Об этом он рассказал в интервью Newsweek.
«Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из пропавших — военные или гражданские, но вы можете себе представить, что цифры огромны, неудобоваримы», — сказал он в СМИ.
Вместе с тем, по его словам, боевые действия на Украине дали Западу уникальный шанс. «В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом», — подчеркнул Пристайко.
Вот мои размышления на этот счёт:
Это блеф-атака посла Украины под управлением главного блефолога-психолога Украины Арестовича. Что он раньше молчал? И вдруг.
Это маскировка, это правда, но эта правда заслоняет другую более существенную правду. О ней мы узнаем после эффекта от этого влияния с помощью этого блефа.
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