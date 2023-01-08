Блеф посла Украины в Великобритании: правда, маскирующая более важную правду

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8 января 2023, 10:54 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Посол Украины в​ Великобритании​ Вадим Пристайко​ заявил о​ «непостижимых потерях» ВСУ, которые не​ афишируются властями страны. Об​ этом он​ рассказал в​ интервью Newsweek.

«Мы​ теряем людей направо и​ налево. Мы​ не​ афишируем, сколько из​ пропавших​ — военные или гражданские, но​ вы​ можете себе представить, что цифры огромны, неудобоваримы»,​ — сказал он в СМИ.

Вместе с​ тем, по​ его словам, боевые действия на​ Украине дали Западу уникальный шанс. «В​ мире не​ так много наций, которые позволили​ бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и​ десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом»,​ — подчеркнул Пристайко.

Вот мои размышления на этот счёт:

Это блеф-атака посла Украины под управлением главного блефолога-психолога Украины Арестовича. Что он раньше молчал? И вдруг.

Это маскировка, это правда, но эта правда заслоняет другую более существенную правду. О ней мы узнаем после эффекта от этого влияния с помощью этого блефа.​

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