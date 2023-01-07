Кто тут временные - слазь

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7 января 2023, 21:09 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

globallookpress.com

Похоже наш товарищ Реджеп Эрдоган может потерять свой статус главного переговорщика в российско-украинском конфликте.

По данным "АН", на этот высокий пост претендует премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. И хотя, первому выборы только грозят (июнь 2023 года), а второй их уже выиграл (декабрь 2022 года), но объективная необходимость в усилении геополитического влияния Израиля вынуждает другого нашего товарища вступить в борьбу за звание главного мирового голубя.

Сразу после воцарения в первом кабинете страны, "Нетаньяху Иванович", (так его иногда величают в израильских СМИ за якобы близость к Москве), развил как официальную, так и закулисную дипломатическую деятельность по модерации конфликта. При этом его кандидатуру, судя по всему, поддерживают и в Киеве, и в Москве. Да и мировой политический вес его потяжелее, чем у Эрдогана будет.

При этом, "турецкий лис" из своего миротворческого похода выжал все, что можно было выжать из обоих участников конфликта. Даже чисто экономически: зерновая сделка, газовый хаб, газ со скидками для своей страны. Везде бенифициар, бывший уличный торговец лимонадом. И как завещал некий Ливщиц: "Делиться надо!". Тем более, что Иерусалим интересует не финансовые дивиденды, а гораздо более серьезные вещи.

Любимые наши англосаксы, просто мечтают стравить Израиль с Ираном. Причем стравить до серьезной крови, после которой война уже не зависит от воли участников, а идет по своим законам. И хотя это не нужно ни Тегерану, ни Иерусалиму, но когда Лондон такие мелочи интересовали?! Поэтому Нетаньяху сейчас нужна серьезная дипломатическая победа мирового уровня. Вот после нее можно ответить: "Отстаньте, ребята! Я голубь мира, а не орел войны!".

Запасаемся попкорном, и внимательно наблюдаем за извечной борьбой слона и кита.

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