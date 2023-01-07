Трансгендеру заблокировали счет, потому что он говорил по телефону «как мужчина»

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 января 2023, 16:55 Анатолий Гольдман,

Одержимость странами Европы и Северной Америки вопросом прав ЛГБТ по-прежнему растет в геометрической прогрессии. Но желание властей создать идеальные условия для всех возможных видов сексуальных меньшинств зачастую приводит к максимально абсурдным ситуациям. Так и эта история напоминает о сумасшествии, которое на Западе постепенно приводится в норму.

Британский “The Sun” выпускает статью, где рассказывает о том, как трансгендер София Рейс, по совместительству бывший мужчина, позвонила в банк, но не прошла проверку голосом, потому что она не говорила “как женщина”. Это повергло его/ее в слезы, “унизило и смутило”, но история на этом не закончилась.

На следующий день при попытке сделать покупку в супермаркете София узнала, что ее банковский счет заморожен. Она сразу же направилась в филиал банка в своем городе, где, видимо, в первую очередь, разъяснила, что если она и звучит как мужчина и биологически является мужчиной, то это еще не значит, что на самом деле она женщина.

“Они сказали, что мой голос не соответствует моему профилю, потому что "по телефону он звучал как мужской, а не женский" — так прокомментировали ситуацию в банке. София, разумеется, в унынии: “Я плакала навзрыд, а я совсем не такой человек. Я очень вежливый человек и общительный, но чувствовать себя так, когда все, о чем я просил, - это перевести мои деньги... Я чувствую, что со мной плохо обращаются”.

Безусловно, подобное отношение неприемлемо в толерантном западном обществе. Если голос человека звучит как мужской, хотя по документам он стал женщиной, банк обязан давать доступ к данным. Даже если звонит мошенник или вор, завладевший данными, то работники cлужбы безопасности все равно должны с понимаем относиться к странному голосу, не соответствующему полу клиента.

Но, кажется, правосудие будет на стороне Софии, поскольку она еще в ноябре уведомила банк, что она больше не Сержио. По ее словам, несмотря на то, что она сменила зарегистрированное имя и сообщила сотрудникам телефонного банка о своей трансгендерности, они по-прежнему относились к ней с подозрением.

История поистине драматичная. София с 3-х летним сыном переехала из Португалии в Соединенное Королевство и сменила пол, но что-то пошло не так после этой истории: “Я работаю как женщина, я идентифицирую себя как женщина, и я хорошо выгляжу как женщина, но впервые в своей жизни я почувствовала смущение от того, кто я есть”.

Пресс-секретарь банка уже извинилась перед уважаемым клиентом за то, что она испытала при использовании услуг телефонного банкинга, и предложила ей жест доброй воли: "Конечно, в наши намерения не входило причинять какое-либо оскорбление, и наш сервис был не так хорош, как следовало бы".

Банку стоит задуматься над своим поведением, ведь, как сейчас говорят, “мисгендеринг” (обращение к человеку не по "его местоимениям") — может навредить имиджу компании и создать ярлык “гомофобной/лесбофобной/трансофобной” организации в зависимости от типа ситуации. А подобное обвинение в “свободном” западном мире можно считать за полноценное решение суда, после которого можно закрывать компанию.

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