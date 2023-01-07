Экономика Китая впадает в потребительский ступор?

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 января 2023, 13:44 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Ушедший 2022-ой год был не лучшим годом для экономики Поднебесной. По предварительным итогам, ВВП вырастет примерно на 2,2-2,7 процента. При планируемых амбициозных 5,5. Промышленные отрасли росли выше, но китайцы стали меньше покупать.



В первом квартале 2022 года потребление на душу населения замедлилось до 5,7% по сравнению с предыдущим годом. И вновь снизилось до 0,8% во втором квартале 2022 года и восстановилось лишь незначительно до 1,5% в третьем квартале. Полные итоги Статсбюро подведет позже, но провал понятен.

Нет покупателей - нет производства товаров. Китайский социализм - это вам не советский "госплан", при котором носки производились в любую погоду. Там, "за речкой" Амур, доля частника в производстве товаров народного потребления почти стопроцентная. И его особо не заставишь носки шить, если спроса нема.

Интересна, кстати, тема внешнеторговой деятельности Китая, но это совсем отдельная статья. Только один пример, не показательный, но: объем торговли между Китаем и Украиной в январе - ноябре упал в годовом исчислении на 58,9%, до 7,07 млрд долларов. За 11 месяцев этого года Китай экспортировал на Украину на 63,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Украина поставила Китаю товаров на 54,9% меньше в годовом исчислении.

С Россией же, как нам рассказывают новости, идет лавинообразный рост. Правда, структура похожа: мы им полуфабрикаты (РФ - нефть, газ, уголь, руду; Украина - кукурузу, железную руду, подсолнечное масло, ферроникель, зерновые, говядину, латунь с высоким содержанием цинка, а также пищевое соевое масло). Они нам устройства для автоматической обработки данных, фотоэлементы, смартфоны, телекоммуникационное оборудование и т.д. и т.п.

Как отмечают эксперты, благодаря тому, что наше черное и голубое золото вливается в экономику Китая с серьезным дисконтом, скидкой, то есть, то это добавляет стране Красного дракона десятые (а может быть больше или меньше, точно никто не скажет из-за секретности данных) доли процентного роста. Так труд наших нефтяников и газовиков надо бы китайским товарищам оценивать по заслугам. Например, памятными знаками "Ударник китайской экономики" или почётными грамотами КПК. Заслужили.

Вообще в этом ушедшем году российско-китайская дружба крепла день ото дня! Совместно построенный железнодорожный мост открыли спустя много лет после подписания соглашения. Китай свои километры за год построил, мы же несколько сотен метров капитально шесть лет воздвигали. Пекин поставил за границу первый реактивный лайнер ARJ21 национальной разработки. Мы газ с Ковыктинского месторождения по "Силе Сибири" погнали.

В КНР вон потребление народонаселения падает, а у нас, по заявлениям ЦБ, растет. А из-за этого инфляция случается. Что есть плохо и, значит, потребление надо подсократить. Вот я и говорю: "Русский и китаец - братья навек!" Правда, по несчастью.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции