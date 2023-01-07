Психология ночного доверия и проблемы мира: когда США спят, Россия бодрствует

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 января 2023, 13:33 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Один читатель "Аргументов Недели" мне написал, дескать, лучше строить дома, чем заниматься проектом смыслостроительства, как это делаете вы.

Согласен, но возникновение домов должно иметь смысл. Не всегда построенное имеет смысл!

Вот сейчас, в силу ситуации,​ у некоторых исчез смысл строить что-то.​ В динамике падения спроса на строительство сейчас этот фактор, на мой взгляд, один из ключевых

В мою концепцию смыслостроительства заложена составляющая и вариант, связанный​ с возможностью обоснования, в том числе и бессмысленности того, что делается.

Хотя​ надеюсь, что смыслы есть! Иначе бы не писал. Моя концепция - это не идеология и пропаганда, а критика слабых смыслов и бессмысленности происходящего.​

Некоторые подсели на продукты технологий и не хотят их терять, но это не значит, что они сами являются носителями технологий. Большинство - это паразитирующая на импортных технологиях и пассивно-наблюдающая масса. Она желает возврата "хавания"! Поэтому и минусуют из-за синдрома отмены "хавания"! Но гегемонская замануха закончилась! Необходимо осознавать ошибки.

Представьте себе в однокомнатной квартире вашего близкого, который спит днём тогда, когда вы делаете ремонт в этой квартире. И наоборот, вы сами спите ночью, а в это время ваш​ близкий продолжает делать​ ремонт начатый вами. И так вы сменяете друг друга. В результате, каждый раз просыпаясь вы​ обнаруживаете в квартире изменения, вызванные ночной деятельностью вашего близкого.​ И ваш близкий, также проснувшись ночью обнаруживает изменения, вызванные вашей дневной деятельностью, связанной с ремонтом квартиры.

А теперь, представьте себе нашу планету с её западным и восточным полушариями. На западном полушарии находятся США, на восточном полушарии Россия. Они существенные​ и влиятельные субъекты, способные влиять на свою "квартиру", то есть, на нашу планету. Тогда, когда Россия спит, США бодрствуют и влияют на мир. И наоборот, тогда когда США спят, то Россия бодрствует и занимается влиянием. В эпоху интернета и мощных коммуникаций это так и происходит. Дневное влияние США на Россию идёт, хотя она в это время спит. И наоборот, дневное влияние России на США идут, хотя американцы в это время спят.

Поэтому часто, когда россияне просыпаются, то узнают о том, что сделали в мире США. И наоборот, когда американцы просыпаются, то узнают о том, что сделала​ ​ Россия. Не в этом ли заключается одна из существенных причин всех наших проблем и бед в мире? Во всяком случае этот фактор необходимо учитывать.

И поэтому, так хотелось бы, чтобы в нашей "квартире", то есть на нашей Земле, пока спало бы западное полушарие, мир бы изменялся в лучшую сторону, благодаря восточному полушарию. И наоборот, пока спало бы восточное полушарие, мир бы изменялся в лучшую сторону, благодаря западному полушарию.

Таким образом, хотелось, чтобы люди мира просыпались​ ​ всегда с улыбкой на лице, видя улучшения, которые в мире произошли благодаря тем, кто в это время бодрствовал.

Никогда не забуду как утром​ в детстве обнаруживал новый​ этаж​ соседнего дома, выстроенный строителями в ночную смену.

Утро должно всегда радовать изменением мира в лучшую сторону, пока мы спали. Мы должны доверять тем, кто созидает во время нашего сна. И сами должны вызывать доверие у тех, кто ложится спать тогда, когда мы начинаем работу по улучшению мира.​

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