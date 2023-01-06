Как Республиканский сенатор в США настаивал на интернет-цензуре

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6 января 2023, 20:11 Анатолий Гольдман,

На “свободном” Западе скандал с цензурой в интернете длится уже довольно долго. С момента публикации “файлов Твиттера” журналистом Мэтом Таиби прошло уже почти полтора месяца, дискуссии по этой теме ведутся до сих пор. Однако информация, посвященная цензуре соцсетью, продолжает публиковаться. Теперь в этом скандале замешан довольно видный американский политик.

Буквально на днях всплыла история о том, как республиканский сенатор Адам Шифф в далеком 2020 году обратился к платформе “Twitter” * с требованием “приостановить публикацию множества постов, касающихся критики его самого Шиффа и комитета Палаты представителей. Он назвал мнения в интернете “дезинформацией” и потребовал “уменьшить их видимость”. Даже тогда платформа, насквозь подконтрольная правительству, отказалась это делать. А это было до покупки соцсети Илоном Маском, после которой площадка изменила свои требования к публикации контента пользователями.

Главной причиной, по которой Шифф обратился в “Твиттер”,* было расследование “The New York Post” журналистом Полом Сперри, датированное 2020 годом. Статья Сперри, опубликованная в RealClearInvestigations, цитировала два источника, утверждавшие, как два сотрудника Белого дома обсуждали отстранение новоизбранного президента Трампа от должности. В статье поднималась вероятная предвзятость со стороны предполагаемого ключевого игрока в инициировании первого импичмента Трампа, аналитика ЦРУ Эрика Чиарамеллы. “The Hill” пишет, что источники сообщили о беседе Чиарамеллы с Шоном Миско, оставшимся в администрации Обамы, который позже присоединился к сотрудникам Шиффа. Разговор, по словам Сперри, показал, что “всего через несколько дней после того, как Трамп был приведен к присяге, они уже пытались избавиться от него”.

Шифф даже не пытался опровергнуть эту информацию, он сразу попытался от нее избавиться. Его офис изложил шаги по очистке Twitter от критики в письме платформе. В их числе была инструкция “удалить любой контент о мистере Миско и других сотрудниках Комитета из своего сервиса — включая цитаты, ретвиты и реакции на этот контент”. Тогда информация об этих письмах просочилась в СМИ, но офис политика публично отрицал причастность к чему-либо подобному. “The Hill” добавляет: “Теперь мы знаем, что Шифф активно стремился подвергнуть цензуре конкретных критиков в социальных сетях. Вероятно, они [его письма] рассматривались как нечто большее, чем “просьбы”, поскольку Шифф рассылал публичные письма с угрозами возможных законодательных действий против этих же компаний. Он хотел, чтобы его критики замолчали в социальных сетях”.

На маркировку “дезинформацией” и “уменьшение видимости контента” не согласилось даже руководство Твиттера* образца 2020 года, что напрямую говорит об уровне абсурда. Тогда сотрудник ответил на письмо Шиффа так: “Нет, это невозможно. Мы этого не делаем”. Чтобы было понятнее, площадка, занимавшаяся на тот момент открытой цензурой, отказала в цензуре политику.

Вообще, сам факт подобного письма это грубейшее нарушение 1-ой поправки конституции США. Разумеется, меньшее, что может быть сделано в отношении Адама Шиффа, — это отстранение от должности, большее — слушания в Конгрессе и отстранение от должности. Но пока у руля администрация Байдена, к Шиффу вряд ли будут применены какие-либо санкции, они “своих не бросают”. В любом случае, публичное освещение подобных нарушений уже является существенным шагом к решению проблемы.

Twitter - запрещённая в России организация

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