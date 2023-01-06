Жительница Мариуполя: азовцы что хотели, то и вытворяли

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 января 2023, 18:30 Александр Саргин

Фото: архив "АН"

Зампред правительства РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров посетил Мариуполь, где сообщил, что работа Азовского судоремонтного завода и порта обязательно будет восстановлена.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в сентябре 2022 г. одобрил план развития освобожденного Мариуполя на ближайшее трехлетие.

Спецкор «АН» Александр Саргин, ранее неоднократно отдыхавший на Азовском море в советском городе Жданов, коим Мариуполь, считаю, по недоразумению, именовался с 1948 по 1989 гг., выслушал рассказ коренной жительницы города (ФИО по понятным причинасм не указываем), которая, казалось, видела уже всё...

Крепкие сталинки превратились в развалины

Перед самым Новым годом мы с мужем поехали что-то закупить, потом туда-сюда, а обратно решили проехать через центр – и, знаешь, просто душили слезы!..

Ведь у нас в центре стояли хорошие и добротные дома, сталинки, а теперь то, что осталось от них, просто сносят. От одного осталась только стена, другой – весь как развалины. Разрушены такие крепкие здания, просто дрожь берет! По сути, в центре уцелел только один дом, а вокруг все разрушено.

Бои шли с утра до вечера, то есть как начинались в 4 утра, так и шли до глубокой ночи. Мы из подвала не могли высунуться даже для того, чтобы просто набрать воды. Неподалеку от нашего дома как раз идет дорога к «Азовстали», вот мы и получили, как говорится, по полной программе…

Азовцы выгнали нас из квартиры

Тогда к нам пришли азовцы («Азов», запрещенная в России террористическая организация - АН) и сказали: «Откройте квартиру, сами идите в подвал, а мы скоро придем сюда», - то есть просто выгнали нас. Мы с мужем вышли, правда, дверь все-таки заперли, ну и спустились в подвал. Мы больше туда не ходили, потому что решили, будь что будет. А они выломали дверь и жили в нашей квартире.

Надо заметить, они ничего не побили и не своровали. Если так можно сказать, нам попались нормальные азовцы, а вот у некоторых моих знакомых тоже поселились, но, мягко говоря, набезобразничали.

Вообще, всякое бывало, ведь в любом коллективе всегда найдутся свои уроды. У нас в соседнем подъезде погиб 42-летний парень. Он забежал навестить родителей и принес им еду, а в это время украинский танк выстрелил прямо в дом - и соседу снесло полголовы.

Снайперами были в основном женщины

А еще здесь вовсю стреляли снайперы, причем тоже по тем мирным жителям, которые остались. Недалеко от нашего дома находятся гаражи, за ними - вышка, так знакомые говорили, что и там сидел снайпер. Люди приходили забирать из гаража машину, а снайперы прямо в них и стреляли. Еще говорили, что снайперами в основном были женщины. Но и со снайперами разбирались.

Около нас стоит 14-этажный дом, там на седьмом этаже тоже сидели снайперы, и их никак не могли оттуда выбить. Военным из ДНР пришлось долбить по ним из танка, который стоял прямо у нас во дворе. Мы тогда как раз вылезли из подвала, смотрим, а в этом доме уже огромная дыра и обрушено несколько этажей. Мы спросили у ребят из ДНР, что же это такое? Они ответили, что никак не могли этих снайперов оттуда выбить. Говорят, они же, твари, и стреляли по вам! А я вспомнила, когда один мужик вылезал из подвала чуть раньше, так снайпер в него оттуда тоже выстрелил.

Банка горошка на двоих на неделю

Когда мы сидели в подвале, воду просто спускали из батареи, а когда с одной стороны дома не было боевых действий, то короткими перебежками передвигались к роднику и набирали уже там.

Была одна неделя, когда вообще сидели без еды и без воды. Правда, у нас оставалась пол-литровая банка зеленого горошка, вот мы с мужем в течение недели его и ели. У нас не было никаких запасов, кто ж знал, что может так получиться?!

Ведь как люди живут – закончилась еда, например, какая-то крупа, хлеб или картошка, так они идут в магазин и скупаются. А тут вон как вышло. Мы впрок ничего не набирали и всё съели дней за десять, ну а потом перебивались кто как мог.

Мы старались не показываться азовцам на глаза

24 февраля началась специальная военная операция, а люди, кто как мог, только 15-16 марта на свой страх и риск начали выбираться из Мариуполя. И пешком шли, и на машинах выезжали, а их расстреливали. Скорее всего, многие из азовцев были под какими-то веществами, это однозначно, иначе такое нельзя вытворять. Это просто ужас! Мы старались вообще не показываться им на глаза, а то мало ли… вообще непонятно, что у них в голове.

Недавно я видела новость, что поймали одного из тех азовцев, убивших пять простых мужиков, которые собрались выпить, просто стояли у подъезда и громко разговаривали. Действительно, тогда в городе стояли азовцы, которые их просто расстреляли. Это было недалеко от нас, и среди этих мужиков был родственник наших знакомых, который там погиб. Простые мужики стояли возле дома – и вот!.. Ведь не было никакой эвакуации, мы все остались в городе, а азовцы что хотели, то и вытворяли. Не дай-то бог оказаться в той ситуации, в которой оказался Мариуполь и все его жители!

Дочка чудом осталась жива

Моя дочка сейчас находится в России, и когда у нее спрашивают, расскажи, как и что там было, она отвечает, что не может и ничего рассказывать не будет, потому что это надо пережить, надо быть там, чтобы все понять. Кстати, как раз оттуда, где сейчас находится моя дочка, один знакомый приехал в Мариуполь, чтобы забрать свою сестру, так вот когда он вернулся назад, то сказал: «Теперь я могу понять, почему ты ничего не говорила. Там сказать нечего – это надо просто видеть».

А ведь дочка со своей семьей сидели в подвале в своем доме, в пятиэтажке. Когда туда попала то ли бомба, то ли ракета, или уж не знаю, что именно, то сверху донизу обрушилась вся середина дома. Хорошо, что дочка была в подвале немного в стороне, поэтому они чудом остались живы. После этого они и уехали в Россию к тетке.

А мы смогли выскочить оттуда только дней через десять после отъезда дочки, 28-29 марта. Тогда было какое-то затишье, и азовцев потихоньку начали гнать в порт. Сначала мы пешком пошли на другой конец города, потом нас подобрала машина, и мы добрались до Таганрога. Пробыли там, наверное, до 20 мая, а сами все ждали, когда же в Мариуполе прекратятся боевые действия и нам можно будет вернуться домой. Ведь у нас там две квартиры, наша и дочкиной семьи, разве можно их бросить! Вот и вернулись.

Если посмотреть, просто ахнешь!

Власти все лето решали, сносить наш дом или нет. Ведь в него было семь прямых попаданий, поэтому с шестого по девятый этаж имеется много повреждений. Потом все-таки решили дом не сносить, а ремонтировать. Так что ремонтируют уже третий месяц, причем очень хорошо, полностью заменили отопительную систему, поменяли все окна, и теперь мы ждем, когда сделают откосы и можно будет ставить входные двери, которые выломали азовцы. Тогда, думаю, будет полегче.

Без воды и без света мы сидели до октября, в квартире не было ни окон, ни дверей, правда, все окна мы сами забили пленкой. Так и жили, даже не верится. Зато вернулись к себе домой в Мариуполь! А вот та квартира, в которой жила дочка, вообще хорошо сохранилась, и даже окна в ней остались целыми. Правда, у них рядом не шли такие бои, как возле нашего дома. Недавно встретили знакомых, так они сказали, что до сих пор во дворе, недалеко от площади Кирова лежит украинская ракета «Точка-У».

Наверное, если рассказывать просто так, то люди плохо представят себе весь масштаб разрушений. Ну а если посмотреть, то просто ахнешь! Если сказать одним словом, то города сейчас просто нет. В центре стоит наш дом, а вокруг во всем этом квартале сносят абсолютно все!

Недавно недалеко от нас завалили двухподъездную 9-этажку, скоро снесут четырехподъездную, а с другой стороны начали разбирать 14-этажку, и со двора разбирают многоэтажный дом. В общем, пока сплошные развалины, грязь, а на улице промозглая осень.

Машина от пуль была как решето

Когда мы уезжали, бросили абсолютно все, а во дворе так и осталось стоять наша машина. Когда вернулись, увидели, что вся она прострелена. Здесь оставались несколько семей, и эти люди рассказали, что отгоняли от машины тех, кто хотел поживиться. Короче, машину не раздели и не разули. Но она стояла абсолютно мертвая, потому что вся-вся от пуль была как решето.

Позже мы ее отбуксировали до сватов, а там из двух машин (еще одну купили на разборке) постепенно сделали одну, на которой теперь и ездим. Конечно, машину надо покрасить, но это уже на следующий год, когда на улице будет тепло. У сватов мы те два месяца и жили.

Телевизора у нас нет, интернет ловит не всегда хорошо, мы ловим российское радио «Вести-FM» и еще подписаны на какие-то Telegram-каналы. А телефонная связь как раз нормальная, и недавно нам дали российские симки, так что теперь можно спокойно звонить. Когда проложат новые кабели, то в смысле интернета будет получше.

Полно стукачей

В конце января нам поставят входную дверь, и тогда мы поедем к дочке. Она сейчас под Нижним Новгородом, им очень хорошо помогли наши кумовья. Дочка с семьей снимают трехкомнатную квартиру, их сын учится там в школе, причем успевает очень хорошо. Мы пока не хотим их оттуда срывать. Надеемся, что здесь через год все-таки будет получше. У моей сестры оба сына на фронте. Они говорят, что Мариуполь теперь защищен очень хорошо, так что мы теперь не боимся.

Честно говоря, после того, что мы пережили, кажется, не осталось никаких потребностей, и просто больше ничего не хочется. К сожалению, многие не вникают в ситуацию, не понимают, с чего всё началось, и попадают под влияние украинской пропаганды. Но надо ведь немножко глубже смотреть на ситуацию в мире. Те, кто не вникают, становятся просто какими-то зомби. Да и стукачей, конечно, полно.

Пенсия удвоилась, и ее еще увеличат

Конечно, сейчас стало гораздо легче. Народ стал ходить по улицам, открываются магазины, продукты уже есть. Еды, продуктов просто полно, и с этим нет никаких проблем. А еще нам, пенсионерам, дают пайки. Мы их даже все не съедаем, настолько они большие.

А вот когда мы приехали сюда в мае, было очень тяжело в плане еды - в июне, июле и августе была просто «жесть»! Я даже не знаю, как мы это пережили.

Пенсию нам платит ДНР - в рублях. Получается, что удвоилась та пенсия, которую нам платила Украина. Нам хватает. Теперь, когда окончательно утвердят все бюрократические дела по вхождению в Россию, говорят, пенсию увеличат еще.

Сейчас строят очень много домов, вообще, очень много строек, причем строители приезжают со всех областей России, мы с ними много общались. Весь наш город – сплошная стройка.

Лишь бы больше не стреляли!

Я помню, как в Советском Союзе люди поздравляли друг друга с Новым годом и желали мирного неба. Тогда так писали те, кто пережил войну и все ее ужасы, ну а потом такие пожелания как-то сошли на нет и затихли.

И вот сейчас мы друг друга поздравляем и говорим – только бы было мирное небо, а остальное приложится. С голоду никто не умирает – лишь бы больше не стреляли и… только бы было мирное небо!

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