Морозы уменьшат депрессию россиян​

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6 января 2023, 10:54 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Да, скоро в Россию придут традиционные стабильные и долгосрочные морозы! Ура!​

А почему, ура? А потому, что по статистике, благоприятнее дышать свежим морозным воздухом, супер-наполненным кислородом, чем при теплом воздухе вдыхать влажный воздух, то есть, по сути, вдыхать воду вместо кислорода. При влажном тёплом воздухе по статистике смертность значительно выше, чем в супер-морозные дни. Мороз рождает приход солнца. Будет повышенное настроение. У многих, будет выход из затяжной серой депрессии осенне-зимней влажности. Человека, чаще всего губит долгосрочная экспансия низких серых облаков. Губят переходы и шарахания из одной погоды в другую.​

Поэтому всем желаю Счастья и Радости в стабильных солнечных морозах!​

И хотелось чтобы мороз, никогда не использовался в мире как внешне-политическое средство. Пусть мороз, только радует людей, своим изобилием кислорода (не путать с горным морозом, от которого, порой, имеет место быть, нехватка кислорода).​

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