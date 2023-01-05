Аргументы Недели. Балтия → Мнение 13+

5 января 2023, 20:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Татьяна Тимука

Что значит быть лояльным русским в Латвии? Некоторые нацдепутаты и им «сочувствующие» еще называют таких русских – хорошими. Значит и есть плохие?

Новый год в Латвии ознаменовался свежайшими предложениями, которые касаются «нелояльных» в отношении политики Латвии – какими?

В Сейм поступило предложение от некой общественной организации, которая собирала подписи латвийцев, чтобы запретить прокремлевски настроенным лицам занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях. Более того, данная организация ТРЕБУЕТ принять закон о депортации нелояльных ЛР лиц из страны, а также лишить гражданства!

Под такой инициативой подписалось более 10 000 латвийцев.

Кстати, данная общественная организация всегда выступает под лозунгом «За освобождение от советского наследия».

Лично у меня, нет сомнений, что такую инициативу правящая коалиция парламента, которая исключительно поддерживает идеи Нацблока Латвии, примет с удовольствием!

Из моего опыта наблюдений с уверенностью говорю об этом – например, инициатива, сбор подписей, за снос памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, прошла на «ура», а те, кто подписался против – даже не рассматривали, просто «завернули»… Или же другой пример – собрано нужное количество подписей за то, чтобы граждане России с видом на жительство в Латвии, и живущие в стране много, много лет, не сдавали экзамен по латышскому языку – инициатива «умерла, даже не успев родиться», но зато в Сейме сейчас рассмотрят вышеуказанную инициативу и будут, видимо, изгонять нелояльных жителей страны…

Все чаще и чаще я читаю в латвийских СМИ информацию о нелояльных жителях или «плохих русских»… И все не могу взять в толк, а что значит – «плохой или хороший» русский для Нацблока Латвии, потому как именно от таких депутатов пошло «гулять» это выражение!

Обратимся к истории!

Еще в августе этого года, президент Латвии Эгилс Левитс призвал «изолировать часть русского общества, которая нелояльная к государству»…

Знаете, я пыталась узнать у многих высокопоставленных лиц Латвии, что значит «нелояльный»?

Ответа четкого не было! Совершенно!

Я тогда обратилась к латвийцам – как они понимают лояльность или нелояльность, хороший или плохой русский?

Мне просто хочется разобраться, без нервов!

Мнения латвийцев, которые я взяла из официальных порталов страны:

«Что значит быть лояльным Латвии??? Кричать слова Украине и оказывать им огромную помощь в ущерб себе и Латвии – это есть лояльность?» - вопрошает Эдуард из портала «press.lv».

«Как будут проверять на лояльность? Вспомните, были времена, когда в магазин невозможно было зайти без антиковидного сертификата, а теперь нужно будет предъявлять удостоверение, что ты лоялен Латвии? Кто будет выдавать его тогда, и на каких условиях?» - вопрошает Геннадий Михайлович с того же портала.

«Кто будет определять лояльность и по каким критериям? Казнокрад, который стал миллионером в период пандемии, и который сейчас возглавляет Латвию? Кто более лоялен – тот кто разворовывает бюджет или выступает против вандализма, против разрушения памятников?» - заявил молодой человек Игорь, которого я остановила на улице и задала вопрос.

«Я думаю, что в Латвии этот процесс будет основываться на доносах «бдительных граждан». Так было всегда в Латвии. Вспомните одну органистку из Латвии – ее концерт отменили только потому, что он, якобы, поддерживает Россию. И отменили без проверок и расследований!» - поделился своим мнением прохожий Антон Сергеевич.

«Я вам преподам некий урок истории. Политика нацистов по отношению к евреям началась с запугивания и террора, социальной изоляции, экономических ограничений, лишения гражданских и человеческих прав, давления на евреев, чтобы заставить их покинуть Германию, а закончилась почти полным уничтожением евреев на оккупированных территориях. Это, к сожалению, может ждать русских Латвии. Я – историк и вижу, что все повторяется».

Я разговаривала с неким ответственным товарищем, который сказал: «Любая маленькая страна защищает свои интересы. А то, что пишет пресса – ей нужна сенсация!»

Интересно, однако! Могу согласиться, что любая страна должна защищать свои интересы! Но получается, что Латвия должна защищать свои интересы, даже ущемлением русскоязычных, открытыми оскорблениями, а Россия, видимо, «не имеет право» защищать свои интересы? Я так понимаю, что Россия должна «открыть свои границы по принципу – заходи и бери все, что хочешь!» Странные двойственные стандарты!

Еще у меня была одна встреча… Умница, интеллигентный человек, юрист, депутат Сейма, экс-глава Конституционного суда Латвии Гунарс Кутрис:

«Что касается государственного языка скажу так – только в Латвии мы можем сохранить свой язык, свою культуру, память о наших предках. Вот потому и этот вопрос столь актуален. Согласитесь, когда человек живет 30, 40 или 50 лет в стране, но не хочет даже несколько фраз произнести – обидно… Уважение должно же быть. Почему, когда мы путешествуем в Италию, Францию, например, то пытаемся хоть поблагодарить или поздороваться на местном языке, а тут столько времени прожить и… ничего. Что касается некоторых резких высказываний от правящей коалиции в сторону русскоязычных – не могу в большинстве случаев согласиться. Не могу».

Объяснил все человек! Так почему же невозможно просто поговорить с русскоязычными? Почему? Без наезда, угроз, ущемлений?

Вы только подумайте, сегодня русскоязычных Латвии, которые едут в Россию к своим родственникам, близким, которые работают уже лет 20, 30 в РФ, пытаются запугать – «не стоит ехать, вам будет плохо потом в Латвии»… И это говорят официальные лица, а потом их речи публикуют СМИ! Получается, что нужно «забыть» родственников, например, «развестись» с супругой россиянкой, «бросить» мать или отца, которые проживают в РФ, уволиться с работы в РФ и жить под мостом в Латвии? А, где еще жить-то? Латвийцы, работающие в России, Германии, Великобритании, зарабатывают, чтобы оплатить огромные счета в Латвии, и их хотят лишить этого заработка? А предложить взамен ничего не могут в Латвии! НИЧЕГО! Потому что есть «свои», которым сладко есть, взахлеб пить, добре с…ь хочется! А остальные перебивайтесь на копеечное латвийское пособие, зато ты будешь голый, но лоялен!

Понятно, что такое предложение исходит от обеспеченных государственных деятелей!

Какая мотивация? По мнению МИД Латвии, Службы безопасности страны, латвийцев могут в России или Беларуси завербовать, да и поездки в эти страны – угроза безопасности.

Я приехала из Москвы, где пробыла почти месяц. Могу точно сказать, что меня никто не ловил, «не вербовал», «не пытал»! Я все увидела своими глазами! Человека и журналиста! Я ни секунды не скрывала, что я из Латвии, и никто «камни» в меня не кидал! Я открыто об этом говорила. Меня спрашивали, например, «а русских у вас на улице не убивают?» Да, были и такие вопросы… Я показывала себя «во всей красе» и отвечала – «Посмотрите! Я стою пред вами!» Объясняла, что простые латвийцы не хотят никаких междоусобиц, раздоров, а хотят спокойно выращивать зерно и печь хлеб! И не стоит простых латвийцев сравнивать с верхушкой латышского рейха – Нацблок, потому как их роль – ликвидировать все русское!

Я хочу рассказать историю моей семьи. Муж у меня латыш из маленького городка Дагда (Латгалия)… Его бабушку Марию сослали после войны в Сибирь – во время оккупации Латвии она, чтобы прокормить детей, мыла полы в немецком кафе… Сперва ее посадили в тюрьму за то, что работала «на немцев», пытали ее, а потом выслали из Латвии. Она отсидела и вернулась в Латвию… Возвращалась пешком, более двух тысяч км – дошла… Измученная, истерзанная… Она прожила 97 лет! Бабушка Мария никогда никого не осуждала, а жила в мире и согласии с русскими, евреями, украинцами, а когда ее спрашивали о прошлом, то отвечала: «Не мы же одни горя хлебнули, сколько невинных русских в лагерях сидели – жить нужно в мире, тогда и Бог рад будет, и мы спокойны!» Бабушка Мария так и воспитала своих детей, внуков – в мире, уважении к разным национальностям и умерла с улыбкой на губах…

Конечно, боль депортаций до сих пор живет в сердцах многих латышей… Боль не проходит – так бывает часто… Но те, кто прошел этот ад – помнят и не хотят раздора, межнациональной розни – не хотят!

В одном из своих интервью актер, директор латвийского театра «Дайлес» Юрис Жагарс рассказывал: «Наша семья прошла депортацию, боль… Вернулись в Латвию. Помню, как я маленький стал ругать русских, а мне бабушка сказала: «Прекрати немедленно! Без русских мы бы в Сибири не выжили бы!»

Моя подруга, депутат Сейма Рамона Петравича никогда не станет требовать «выселки» русских из Латвии – она помнит, как ее бабушка рассказывала о том, что творили немцы во время ВОВ с евреями.

Крестный моего старшего сына врач Янис Петронис, который в свои 80 с лишним продолжает лечить людей и не спрашивает их национальность, а выполняет долг хирурга – спасает!

Маэстро Раймонд Паулс, который пережил ребенком ужасы бомбежек знает, что это такое и не хочет повторения.

Эти люди и еще десятки, десятки латвийцев доброй воли хотят уверенности в завтрашнем дне! Это мои латыши, которых я люблю, уважаю и буду на их стороне!

Я никогда не была латышской. Никогда! Я – русская по папе сибиряку! Да, я дочь победившего солдата, офицера, который присягал СССР и который не изменил клятве до конца своих дней!

Я никогда не буду скрывать, что я русская! С самого детства помню слова своего православного деда Александра, который каждое утро молился праведному Иоанну Кронштадтскому и повторял его слова – «Русский человек должен благодарить Бога за то, что он русский!»

Я не буду «делить» Россию и Латвию, потому как Россия – моя душа, а Латвия всегда в моем сердце!

Я просто хочу, чтобы соседи жили дружно, спокойно и уважали друг друга! Я хочу, чтобы мой внук Матвей вырос в любви, не зная ненависти! Вот этого я хочу!

А насчет слов ответственного товарища о том, что «СМИ нужна только сенсация…» скажу так: «Нет правды в ваших словах, если речь идет о тех журналистах, для которых слова – честь, совесть, порядочность, правда – основа их работы! Сколько моих коллег, независимо от национальности, погибали во время репортажей, интервью… Потому что не боялись, а знали, что их долг – правда! Их невозможно было «купить», надавить, шантажировать. Они шли и делали свое дело! Мы там, где всегда горячо! Только там! Были, есть и будем!»

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