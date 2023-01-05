Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на видеообращение к россиянам, опубликованное посольством США в Москве на своей официальной странице в «Твиттере». Он назвал ролик верхом цинизма и пределом моральной деградации и отметил, что американские власти выделяют десятки миллиардов Украине.
«Госдеп опубликовал елейное обращение к народу России, типа любим всех вас. Оно заканчивается в типичном для них гадливо-иезуитском стиле: „Солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее“. А война на Украине, мол, таких каждых недостойна. Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации. США тратит десятки миллиардов на войну на Украине, поставляя свое оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляет тысячи людей. Это запредельный цинизм в лучших традициях нацистов», — написал Медведев в своем телеграм-канале.
Вот мои размышления на этот счёт.
Неужели, точка невозврата глобализационного прокси-влияния Гегемона на мир уже пройдена? Прокси-проект Гегемона на Украине лишь часть этого глобализационного проекта. Кто занимался профилактикой того, чтобы этого не произошло? Гегемон грамотно манипулировал Россией, чтобы она не занималась профилактикой мирового прокси-влияния США. А сейчас со стороны России началась уже не профилактика, а нечто иное. Насколько Россия потянет на роль хребта изменения мироустройства? Можно ли надеяться на голую историческую российскую традицию, благодаря которой происходило изменение мироустройства в Первую и Вторую мировую войну?
Долгосрочное пребывание России на американской заманухе не осознавалось. Неужели точка невозврата пройдена?
Идёт начало столкновения Россия-НАТО. Факт! Об Украине все меньше и меньше говорят, так как приходит объективность и зрелость в понимании происходящего.
Недавно провёл опрос и об Украине мало кто упомянул, большинство упоминало только Россию и НАТО.
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