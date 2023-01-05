Бить «Кинжалами» - значит беречь наших воинов

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 января 2023, 12:43 Сергей Платонов,

Начало Нового года. Хочется, как в детстве сказки или хотя бы хорошего настроения. И оно есть. Страна, то есть, мы с вами, на всех фронтах успешно противостоим наглому наезду все более фашистского Запада. В этом смысле предкам за нас не стыдно. И потомки, уверен, не осудят. Особенная гордость за воинов, которые на территории химерного государства, именуемого Украиной, отважно и мастерски куют будущую Победу над американо-европейским неонацизмом. В результате миллионы соотечественников-новоросцев уже влились в семью российских народов. Но…

Да, да, без «но» не обошлось. Выяснилось, что мы не разучились медленно запрягать. Хотя и запрягать уже давно нечего из-за отсутствия телег. Так необходимая разумная осторожность нередко превращается в долгое бездействие. Например, с той же частичной мобилизацией. Иногда, наоборот, отчаянно бросаемся в одни и те же ловушки, расставляемые коварным противником. Так называемые Минско-Стамбульские переговоры и зерновые сделки новые тому доказательства.

Также непонятно, почему для достижения в ходе СВО как можно скорой победы и сохранения жизней воинов, не применить сразу, без разминки, поименованной как «мы еще не начинали», самые ударные боевые средства и по самым важным областям и сферам противника. Там, где возникла и пока еще продолжает разрастаться «раковая опухоль» русофобии и нацизма. И где находятся главные авторы и руководители антироссийских планов и действий. Надо быть жесткими и не пытаться казаться святее того, кто таковым и не является. Пора ударить, ну хотя бы теми же сверхзвуковыми «Кинжалами» по городам Галиции и Киеву, а может и чем-то покруче.

Тем более, что очередной экзамен на скорость принятия жизненно необходимых масштабных решений, нам предстоит выдержать в связи с только что объявленными планами по увеличению численности армии до полутора миллионов воинов.

Однако уверен, что несмотря ни на какие трудности, в Новом году Россия окончательно избавится от излишней сверхосторожности и прибьет неонацизм в самом зародыше, а на скрижалях истории засияют новые имена героев Победы.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции