От узурпации к либерократии

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 января 2023, 16:37 Сергей Платонов,

Силовые действия России против Украины – современного авангарда агрессивного Запада – помогают странам третьего мира, бывшим колониальным государствам, избавляться от гегемонии США.

Таким образом, после обретения формальной независимости в середине ХХ века, теперь они реализуют второй этап деколонизации – достижение полного суверенитета. Этот вывод подтверждается все большим числом государств, не поддержавших антироссийские санкции США и Европы. Напомним, что первый этап деколонизации начался в 1960 году, когда по инициативе Советского Союза ООН приняла соответствующую Декларацию.

В этих условиях появляется возможность перехода от узурпации международных отношений одной или несколькими странами к либерократии – отношениям консенсуса между государствами. То есть, к отношениям, свободным от власти прямого или косвенного насилия. Уверен, что по примеру советских дипломатов 60-х годов ХХ века, на этом направлении должны быть сосредоточены усилия российской дипломатии. Чтобы отмеченная выше возможность превращалась в реальность.

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