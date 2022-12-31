Маск желает поменять одно мракобесие на другое

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 декабря 2022, 21:23 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Узнал, что Илон Маск в Твиттере* подвергнет скептицизму информации, которые до этого преподносили как абсолютную научную правду.​ Известно, что этот подход Маска напрямую связан​ с большим количеством тем, до этого бывших под цензурой на Западе. Это касается ковид-скептицизма и гендер-скептицизма, которые распространены даже в рядах ученых.

Вот мои размышления на этот счёт.​

Видимо, новый подход Маска к науке, а точнее, к проблеме очистки науки от мракобесия и заблуждений, является следствием изменения курса американской политики. Маск со своим этим подходом вторичен.​

США одумались, что есть более актуальные научные проблемы. Они появились в связи с обострением внешне-политической ситуации.​

Таким образом, скрытые мотивы Маска, весьма далеки от заявленных.​ Вероятнее всего, деструктивные глобальные проекты с ковидом и гендером, сменятся на более актуальные, но также деструктивные глобальные проекты.​ ​ Игры и манипуляции с помощью мощной социальной сети Твиттера* будут продолжены (проект маск-криптов и др. ) Гегемон желает подменить одни деструктивно-глобальные проекты на другие деструктивно-глобальные проекты. Одно мракобесие на другое! Внешне-политическая ситуация требует​ того. Такова эпоха информационной войны. Иначе будет иная война.​

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции