Нумерологический прогноз на​ ​ 2023 год​ от Эндже Гарифуллиной

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 декабря 2022, 10:38 Эндже Гарифуллина - психолог, нумеролог

Новый 2023 год пройд­ет под покровительст­вом Черного водяного Кролика, который лю­бит мир и покой.​

Год​ ​ Кролика будет наполнен хорошей эн­ергетикой и спокойст­вием. Это животное очень добродушное. Хо­зяин года очень ценит семью!

В 2023 году будет важно заглянуть именно внутрь себя. Число 2023 года -​ 7 (2+0+2+3)

Общее описание 2023 года: внутренняя​ ​ работа, учеба, мудрость, познание, получение знаний и опыта, передача этих знаний другим, год размышлений, анализа, духовного поиска, уединения. Это год роста вашей души.

Пришло время позаботиться о себе, уделяя заботу и время, в которых вы, возможно, раньше себе отказывали. В 2023 году очень важно найти баланс между материальными и духовными ценностями. Будет очень тяжело сконцентрироваться на практической стороне жизни, особенно на финансовой сфере.

​ В году номер «семь» приобретается духовная энергия, энергия медитации, идет личностный рост.​

Этот год хорош для людей творческих профессий. Поэты и художники и так живут немного не здесь, немного вне времени, для них энергии этого года благоприятны.

Кролик предпочитает уют домашнего очага, поэтому лучше всего встречать 2023 год в кругу самых близких и любимых людей. Это может быть вечер в узком кругу вашей семьи, романтическая ночь с любимым человеком или даже большой семейный праздник, на который съедутся родственники из других городов​.

Составляя круг приглашенных, стоит учесть, что в эту ночь в доме не должно быть чужих людей...

Если не любите отмечать Новый Год дома и звать гостей к себе, отправляйтесь в гости к самым близким.

От шумной вечеринки в клубе с танцами в этом году лучше отказаться.

Так же Кролик животное чересчур чистоплотное. Он не потерпит, если дома не убрано. Поэтому помещение, в котором вы будете встречать Новый год, должно быть хорошо убрано.

Наиболее подходящие цвета в одежде для наряда на новогоднюю ночь​:

* Голубой

* Белый

* Чёрный

* Все оттенки серого​

Такие цвета понравятся Чёрному Кролику.

Если вы любите яркие краски, тогда можно обратить внимание на следующие цвета:

* Красный

* Синий

* Фиолетовый

Не должно быть никаких неоновых цветов в своём образе. Они придутся не по вкусу хозяину Нового года.

На столе в новогоднюю ночь обязательно должны быть: зелень; свежие фрукты; легкие овощные салаты; рыбные блюда.​

Кролик является вегетарианцем. Он любит натуральные продукты растительного происхождения​.

Не стоит готовить много жирной и тяжелой пищи – сделайте акцент на легкие закуски с оригинальным оформлением.​

Важно! В новогоднюю ночь 2023 на столе не должно быть блюд из символа года грядущего – кролика. Даже если вы очень любите такие угощения, их лучше оставить на другие торжества, а на Новый Год приготовить угощение из других видов мяса, рыбы или морепродуктов.

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