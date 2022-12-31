Нумерологический прогноз на​ ​ 2023 год​ от Эндже Гарифуллиной

Новый 2023 год пройдет под покровительством Черного водяного Кролика, который любит мир и покой.
Год Кролика будет наполнен хорошей энергетикой и спокойствием. Это животное очень добродушное. Хозяин года очень ценит семью!
В 2023 году будет важно заглянуть именно внутрь себя. Число 2023 года - 7 (2+0+2+3)
Общее описание 2023 года: внутренняя работа, учеба, мудрость, познание, получение знаний и опыта, передача этих знаний другим, год размышлений, анализа, духовного поиска, уединения. Это год роста вашей души.
Пришло время позаботиться о себе, уделяя заботу и время, в которых вы, возможно, раньше себе отказывали. В 2023 году очень важно найти баланс между материальными и духовными ценностями. Будет очень тяжело сконцентрироваться на практической стороне жизни, особенно на финансовой сфере.
В году номер «семь» приобретается духовная энергия, энергия медитации, идет личностный рост.
Этот год хорош для людей творческих профессий. Поэты и художники и так живут немного не здесь, немного вне времени, для них энергии этого года благоприятны.
Кролик предпочитает уют домашнего очага, поэтому лучше всего встречать 2023 год в кругу самых близких и любимых людей. Это может быть вечер в узком кругу вашей семьи, романтическая ночь с любимым человеком или даже большой семейный праздник, на который съедутся родственники из других городов.
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Составляя круг приглашенных, стоит учесть, что в эту ночь в доме не должно быть чужих людей...
Если не любите отмечать Новый Год дома и звать гостей к себе, отправляйтесь в гости к самым близким.
От шумной вечеринки в клубе с танцами в этом году лучше отказаться.
Так же Кролик животное чересчур чистоплотное. Он не потерпит, если дома не убрано. Поэтому помещение, в котором вы будете встречать Новый год, должно быть хорошо убрано.
Наиболее подходящие цвета в одежде для наряда на новогоднюю ночь:
* Голубой
* Белый
* Чёрный
* Все оттенки серого
Такие цвета понравятся Чёрному Кролику.
Если вы любите яркие краски, тогда можно обратить внимание на следующие цвета:
* Красный
* Синий
* Фиолетовый
Не должно быть никаких неоновых цветов в своём образе. Они придутся не по вкусу хозяину Нового года.
На столе в новогоднюю ночь обязательно должны быть: зелень; свежие фрукты; легкие овощные салаты; рыбные блюда.
Кролик является вегетарианцем. Он любит натуральные продукты растительного происхождения.
Не стоит готовить много жирной и тяжелой пищи – сделайте акцент на легкие закуски с оригинальным оформлением.
Важно! В новогоднюю ночь 2023 на столе не должно быть блюд из символа года грядущего – кролика. Даже если вы очень любите такие угощения, их лучше оставить на другие торжества, а на Новый Год приготовить угощение из других видов мяса, рыбы или морепродуктов.
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