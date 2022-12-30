Генерал Михайлов: Зеленский, Нуланд, Урсула фон дер Ляйен, Боррель, Лиз Трасс и Дуда до сих пор живы благодаря доброй воле Путина

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30 декабря 2022, 17:00 Александр Саргин

globallookpress.com

Передача Украине зенитных ракетных комплексов Patriot стала жестом, который поможет оправдать Вашингтон в глазах украинцев после поражения армии, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Полковник предположил, что поставки Patriot, возможно, стали неким жестом со стороны Америки, а весной политики США и ЕС скажут: «Мы сделали всё, что могли, мы послали им всё, что у нас было, но у нас ничего не получилось».

«На мой взгляд, мы уделяем слишком много внимания комментариям всевозможных «сбитых летчиков», - заявил «АН» член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. - Ведь многие из них уже давно потеряли не только свое политическое влияние, но и авторитет, причем и среди военных, и среди специальных служб».

По словам отставного генерала ФСБ, идет слишком много «болтовни» всех этих бывших специалистов и аналитиков, а мы почему-то очень болезненно реагируем на это. Думаю, мы должны понимать, что от людей, которые делают подобные заявления, уже давно «ничего не зависит», отметил Михайлов.

Напомним, что совсем недавно, как бы предвосхищая слова генерала Михайлова, бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил, что западным странам «необходимо поставить Киеву» ракеты большой дальности с тем, чтобы украинская армия получила возможность «совершать атаки Российской Федерации уже на ее территории».

Кстати, в ответ на это предложение, некоторые пользователи Интернета выложили фото и координаты шикарного поместья Филипа Бридлава, кажется, во Флориде. Что ж, выпил он, например, свой утренний кофе, только сел за письменный стол, чтобы излить душу и посоветовать, как правильно бомбить Россию, - и вдруг в его дом прилетает «калибр». А ведь такой расклад возможен, если США совсем заиграются…

«США – это враждебная страна, - продолжает генерал Михайлов, - которая исходя из своих внутренних моральных, экономических и политических установок ведет враждебную политику по отношению к нам. Американцы любыми способами, в том числе и такими угрозами пытаются решать вопросы, связанные со своими национальными интересами».

Генерал Михайлов уверен, что США «прекрасно понимают», какой силой мы обладаем, но они понимают и то, что в отличие от них «мы соблюдаем правила игры», то есть они рассчитывают на нашу «мудрость и порядочность».

Кстати, о порядочности России. Например, к Зеленскому во время «войны» спокойно приезжают в гости небезызвестные Виктория Нуланд, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель, Лиз Трасс, Анджей Дуда и им подобные. И ничего, все они до сих пор живы и здоровы благодаря доброй воле нашего президента. А вот некоторые неназванные представители Пентагона уже договорились до того, что угрожают лично Путину, видимо, забывая, что мы обладаем таким оружием, с помощью которого можно одномоментно обнулить любые цели на соседнем территориальном образовании под названием Украина, и не только там…

«Да, все эти деятели живы только благодаря доброй воле Путина. Просто пока не было политической воли на то, чтобы единовременно разрубить весь этот узел», - заключил в разговоре с «АН» генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.

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