Города Великий Новгород, Чаусы и Чугуев могут стать побратимами

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30 декабря 2022, 14:31 Дарья Модестова – профессор Академии военных наук России

Белорусские и российские школьники приняли участие в Уроке памяти и благодарности и выступили с идеей организации военно-мемориального туризма.

Самый канун 100-летнего юбилея образования Союза Советских Социалистических Республик и в преддверии Нового 2023 года на платформе zoom директор Института социальной памяти Академии военных наук России Александр Ужанов провел Российско-белорусский урок памяти и благодарности, посвященный подвигам в годы Великой Отечественной войны сапера Василия Литвинова и танкиста Владимира Литвинова.

Первый, будучи командиром саперного взвода, в течение полугода занимался разминированием на территории Чаусского и Быховского районов Могилевской области, готовя проходы для наступления советских войск в ходе операции «Багратион». За совершенные подвиги награжден двумя орденами Славы, а впоследствии стал полным кавалером этой награды, дошел до Берлина. Вернулся домой, воспитал внука, возглавляющего в Чугуеве Харьковской области Центр обучения восточным единоборствам. Сергей Литвинов 9 мая 2021 года вступил в Соглашение содействовать братанию Чаусы и Чугуева по основанию подвигов деда, планировал поездку в Могилевскую область.

Второй, командир танковой роты, тоже из Чугуева, капитан Владимир Литвинов воевал на Новгородской земле, погиб, совершив подвиг в районе села Кшентицы, похоронен возле Новгородского Кремля. По основанию его подвига в январе 2020 года вступили в партнерские отношения ветеранские организации – Харьковская областная объединенная и городская Великого Новгорода.

В Международной эстафете памяти и благодарности «Родина подвига – Родине героя» решили на фундаменте этих двух подвигов создать прецедент – построить братский трехсторонний славянский союз, по формуле «Великий Новгород – Чугуев – Чаусы».

В прокладке мемориальной дуги «Чаусы – Чугуев» изначально был задействован потенциал казачьей дипломатии, ведь оба города сильны казачьими традициями, Чаусы, как и Чугуев на Украине, считаются центром казачьей славы и культуры Беларуси. Правда, дело дальше слов не пошло. Причины того понятны.

Вторая сторона треугольника оказалась более реальной и зримой – в содействие братанию Великого Новгорода и Чугуева сразу же включились новгородские поисковики и Ермолинская средняя общеобразовательная школа. Поисковая и школьная дипломатия вкупе позволили провести историческую реконструкцию подвига, установить место, где термитным снарядом был подбит танк Литвинова и даже установить мемориальный знак на этом месте.

Особо отличились учитель истории Ермолинской школы Ольга Святая. Мобилизованные ею учащиеся воссоздали советский клуб интернациональной дружбы, что является замечательной традицией в построении международного сотрудничества, и в новых непростых условиях геополитического соперничества может быть весьма и весьма востребована. Только вот на подаваемые с Новгородчины сигналы Родина танкиста Литвинова, увы, не ответила. Сейчас тому есть оправдание, но и раньше, к сожалению, на Чугуевской земле уже был сделан явный крен в сторону от общей памяти и от признания непреложными ценностями воинского братства, дружбы народов и массового героизма в годы Великой Отечественной войны. Причем эрозия памяти произошла не среди людей, а в оторванной от корневой культуры среде власть предержащих. Новые элиты Украины возомнили о себе невесть что, ввергнув свой народ в трагедию.

Вот и на коллективное письмо в адрес Мэра Чугуева за подписью космонавтов Волковых, партизана и боевого летчика, украинца Василия Голотюка, поэта-украинца Игоря Витюка, да правнучки художника Ильи Репина Екатерины Репиной из Москвы ответа не поступило. В то же время в паблике транслировалась информация, что Чугуеву спешно подыскивается побратим в Польше.

А тем временем, все больше приходил в упадок музей Репина, а из городского краеведческого музея пропали ордена Славы Василия Литвинова – внук Сергей планировал подать исковое заявление в суд… Но народные дипломаты не сдавались. Не сдались они и сейчас – ставя все острее и все конкретнее вопрос о побратимстве, о прокладке мемориального моста по направлению с Родины подвига – Великого Новгорода – в сторону Родины героя – на Харьковщину. И там есть люди, которые этого давно и настойчиво ждут. Несмотря ни на что! И вопреки манипулятивной, русофобской исторической политике киевского политического режима, направленной на подрыв исконного славянского единства. Но не бывать этому – таков лейтомтив состоявшего Урока, УРОКА ПАМЯТИ и УРОКА БЛАГОДАРНОСТИ. Одного без другого не бывает!

Вот и сегодня на традиционном для Эстафеты «Родина подвига – Родине героя» Уроке были потрясающие по своему содержанию и эмоциональному градусу выступления учащихся с Родины подвигов. Ребята Первой университетской гимназии имени академика В.В. Сороки из Великого Новгорода приветствовали сверстников из Беларуси непосредственно от места захоронения Героя Советского Союза В.Г. Литвинова. А школьники Дужевской школы Чаусского района Могилевской области, просмотрев и прослушав рассказ чугуевской молодежи о судьбе Василия Литвинова (в записи), представили замечательную реконструкцию подвига полного кавалера орденов Славы в районе деревни Ужарь. Известно, что 28 ноября 1943 года под началом Литвинова сапёрный взвод разминировал проход, Василий Илларионович скрытно подобрался к проволочному заграждению противника и подорвал его, чем обеспечил быстрое продвижение наступающей пехоты к переднему краю противника. За этот подвиг В.И. Литвинов награждён орденом Славы 3-й степени (№ 5835).

Домашнее задание, выданное ребятам, решившим, при согласии своих учителей и школьной администрации, войти в сводный межшкольный волонтерский отряд, включает в себя изучение социально-экономических профилей городов, нахождение достаточного для интеграции по формуле побратимства количества точек пересечения, генерирование будущих активностей в побратимском союзе, а также разработка туристической основы для братания – сквозного маршрута «Великий Новгород – Чаусы – Чугуев» сообразно боевого пути героев-освободителей и знаковым местам в их судьбе. Решено в феврале будущего года провести учебно-деловую игру по созданию побратимского форсайта, а в мае-июне отправится встречными туристическими турами с обязательным пересечением маршрутов в Великий Новгород из Чаусы и наоборот.

Выступившая на Уроке правнучка уроженца Чугуева художника Ильи Репина Екатерина Репина, будучи соучредителем и исполнительным директором московской туристической компании «ВК-Сокол», в свою очередь конкретизировала алгоритм построения именных туристических маршрутов и согласилась консультировать белорусских и российских школьников на этапе подготовки и осуществления туристических походов.

Решено использовать данную инициативу для освоения нового направления в туризме – военно-мемориального туризма, о котором не так давно директор Института социальной памяти Академии военных наук, доцент МГИМО Александр Ужанов вел разговор на телемосте «Минск-Москва-Ташкент».

В Уроке памяти и благодарности приняли участие 10 средних общеобразовательных школ Чаусского района Могилевской области, а также глава Русского дома в Могилеве Людмила Речец.

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