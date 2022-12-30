2022-ой: прощай навсегда! Возьми банджо, сыграй мне на прощанье

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 декабря 2022, 10:16 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Вот почему принято подводить итоги года, а не каждого прожитого дня, я не понимаю. Наверное, из-за надежды на лучшее в Новом году. "Эх, такие взрослые, а в сказки верят". Но принято и принято, попробуем подвести и мы.

Событий было обескураживающе много, просто какое-то безумное количество событий. И все они так или иначе завязаны на тему, которую в приличном обществе говорят как об умершем: "Либо хорошо, либо ничего". Ибо по другому и подумать нельзя. Хорошо о ней скажут другие, я лишь ограничусь цитатой гениального Булгакова из его гениальной "Белой гвардии":

«Велик был год и страшен по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская — вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс».

И это всё, что я хотел рассказать об присутствии отсутствия "воблы". Теперь о последствиях. Как раздавленная бабочка у Брэдбери, событие номер раз вызвало лавину последующих событий. Оказалось, что мы настолько вляпались в мировую глобальную экономику, что ни в отчетах Росстата сказать, ни Счетной палате описать. По самые, как говорится, помидоры.

Собственно "АН" об этом писали все свои двадцать лет работы, предупреждали, звонили в доступные колокола. Без толку. И только событие номер раз вскрыло гнойник нашей зависимости от импортных технологий. И те же самые люди, которые вгоняли страну в зависимость, теперь бодро толкуют об импортозамещении.

Давайте навскидку перечислим ряд отраслей. Автомобилестроение: после ухода грандов, выяснилось, что кроме "гранты" мы ничего делать не можем. Разучились. Судите сами. 2021 год - 1 570 тысяч машин. 2022 - 463 тысячи. Падение на 70 с лишним процентов. Коробки автоматические свои делать не можем: компонентной базы нет.

Авиастроение. Владимир Леонов в каждом номере писал об опасности засилия "Боингов" и "Аэробусов" в российском небе, о предательстве самой идеи российского самолета в виде воплощения "Суперджета". Бах, и в один миг страны Запада закрыли воздушное пространство для самолётов из России, расторгли договоры о лизинге более 700 воздушных судов, арендованных за рубежом российскими эксплуатантами и приостановили действие сертификатов лётной годности. Конечно, правительство РФ продлило сертификаты на следующий год. Но это только для внутреннего использования.

Ах, совсем забыл. Под самый конец 2022 года российский кабмин разрешил устанавливать на самолеты с российской пропиской запчасти из Африки. Boeing и Airbus, которые эксплуатируют российские авиакомпании, можно «латать» компонентами, если они узаконены правилам авиационных властей великой державы ЮАР. Но отвечают за нее власти ЮАР, но не Росавиация.

То, что после пятидесяти принимаешь почти каждый день - таблетки. До 70-80% субстанций для российской фармпромышленности приходило из-за рубежа. До 50% этого сегмента рынка было вообще чисто импортным. В ноябре 2022 года выпуск лекарственных средств и медицинских изделий в России упал на 14,8% в годовом выражении, сообщил Росстат в отчёте о промышленном производстве. До сентября статистика фиксировала рост выпуска лекарств — на 21,5% накопленным итогом за 9 месяцев. Но с наступлением осени фармацевтические заводы "неожиданно" столкнулись с проблемами. В октябре производство лекарств сократилось на 8,5%, а в ноябре спад ускорился почти вдвое.

Можно промолчу о микроэлектронике. Только один факт. Пропиареные как чисто российские процессоры с гордыми именами "Байкал" и "Эльбрус", поставляемый в ноуты для ОПК, выпускались фирмой TSMC. Ожидаемо угодили под незаконные санкции и были запрещены к поставкам в Россию.

Перечислять можно долго и нудно. Понятно, что мы все преодолеем, а что не преодолеем, то завезем параллельным импортом. Да и Китай подкинет с Ираном с барского плеча. Но это будет нескоро. А пока надеемся на 2023-ий. И держим в памяти Булгакова.

"Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, но 1919 был его страшней".

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