Прогноз на 2023: год Марса

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 декабря 2022, 08:52 Екатерина Максимова,

Все только и говорят, что наступает год водяного Кролика или Кота, несущий более мягкие энергии, нежели Тигр, но расслабляться я никому не советую, ведь этим годом управляет планета Марс. А за что она отвечает? За борьбу, противостояние и энергию! Поэтому надеяться, что все мы успокоимся, конечно, можно, но лучше не обольщаться.

Безусловно, образ плодовитого кролика или кота накладывает отпечаток на желание и энергетику людей и многим захочется завести семью, родить детей, свить гнездо, невзирая на турбулентное время, которое мы проживаем. Вибрации года благоволят встречам, трансформации отношений, но следует учесть, что с 23 июля по 4 сентября Венера, покровительница любви станет ретроградной, и в этот период не рекомендуется вступать в брак, начинать новые отношения, переезжать к любимому человеку. Лучше подождать, когда планета станет директной. А вот восстанавливать связи, просить любимых прощения, если ваши намеренья серьезны, звезды очень даже советуют!

Наступающий год очень важен для дальнейшего хода истории, он закладывает программу вплоть до 2044 года во многих сферах, и трансформирует многие тренды, потому что самая медленная планета нашей солнечной системы Плутон, меняя знак в марте входит в Водолея и запускает очень резкие, революционные процессы. Март самый непростой месяц для всего мира, несущий угрозы революций, обострения всевозможных конфликтов, техногенных катастроф, именно на таком транзите произошла великая французская революция. Еще я советую всем воздержаться от поездок заграницу в марте-апреле наступающего года из-за риска вспышки нового инфекционного заболевания.

Тема здоровья и поиска новых лекарств и вакцин – одна из главных его тем, потому что Сатурн тоже меняет знак и переходит в созвездие Рыб. Рыбы всегда ассоциировались с темой здоровья, в особенности все, что касается фармакологии, вирусов и эпидемий. Из позитивных факторов, именно в марте-апреле медики смогут открыть новое лекарство, способное спасти многих людей, возможен прорыв в генной инженерии.

Я не сторонник прогнозов для определенных знаков Зодиака, ведь любой гороскоп человека уникален и чрезвычайно важно время рождения, но бывают исключения. Для Водолеев первой декады, год может нести кардинальные перемены во всех сферах жизни, изменение душевного состояния. В каких именно сферах произойдут изменения, Вам сможет сказать лишь профессиональный астролог, проанализировав вашу натальную карту. Кстати, для астрологии год тоже знаковый!

Именно знак Водолея символизирует эту науку и многие стали замечать, что интерес к ней резко набирает обороты. Еще год назад большинство пренебрегало походом к такому специалисту, а теперь решилось, потому как будущее чрезвычайно туманно. Так вот астрология все больше будет привлекать умы и сердца, но и требований к ней будет больше. И первые ласточки этого процесса появятся уже в 2023.

Еще один тренд наступающего года – переход Юпитера в знак Тельца 16 мая. Юпитер планета благостная, поэтому проходя по стабильному и земному Тельцу, хоть и с трудностями, но принесет некую стабилизацию, особенно в сфере экономики, финансов, ресурсов, международных отношений. Для Тельцов приходит удачный период, которым обязательно стоит воспользоваться: будет шанс повышения, создания семьи, финансового успеха.

Важно упомянуть о затмениях, которые случатся 20 апреля и 5 мая, темы Овна и Скорпиона обострят все конфронтации, в этом коридоре стоит быть особенно осторожным с агрессивными проявлениями, весь гнев может быть направлен против вас, поэтому следует по возможности не лезть в драку. Этот период дан, чтобы работать с раздражением, людям, рожденным вблизи затмений, особенно точно день-в-день, не рекомендуется превышать скорость, заниматься экстремальными видами спорта, злоупотреблять алкоголем.

Следующий коридор затмений случится с 14 по 28 октября, обостряя тему Весов и Тельца, а именно тему отношений и ресурсов. В это время не рекомендуется заключать брак, проводить важные финансовые операции, планировать важные бизнес-проекты. Это время важнейшей трансформации в денежной сфере и сфере международных отношений. От событий, случившихся на этом этапе, будет понятно, с чем мы войдем в 2024 год.

А в 2023 год мы входим на ретроградном Меркурии, поэтому именно сейчас всем рекомендую перевести стрелки часов на десять минут назад, а то рискуете пропустить встречу Нового Года. Эта планета будет попятной до 18 января и всегда вносит сумятицу в проведение встреч, переговоров, люди по непонятной причине опаздывают, поэтому лучше выходить из дома заранее. Воздержитесь от подписания важных документов и проведения сделок. Сейчас отличное время для воссоединения людей, доработки проектов, починки всего, что сломано.

Ну, а нам, чтобы не сломаться в 2023 году важно отпустить прошлые привычки и посмотреть на все совершенно под новым углом. Эксперимент и новаторство, уникальность поиска, вот ключи, которые откроют нам дверь в этот год.

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