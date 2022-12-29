Фермеры прогнозируют продовольственный дефицит в США

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29 декабря 2022, 19:00 Анатолий Гольдман,

Энергетический кризис в Европе и США оказался лишь “вершиной айсберга”. Рост цен на энергоносители ожидаемо вызвал инфляцию и повышение цен, однако это было лишь началом. Продовольственный дефицит в Соединенных Штатах прогнозируется уже в следующем году. Что о нем говорят и каковы будут масштабы?

Вообще, дефицит еды в стране, где бедных десятилетиями перекармливают, — может пойти на пользу населению, страдающему лишним весом. Но если говорить без шуток, то ситуация может сложиться не самым лучшим образом.

"Летние засухи, перебои в поставках и растущие затраты на ведение бизнеса привели к сложному 2022 году, но 2023 может быть еще хуже" — так начинается статья консервативного американского медиа “Fox News”. Очевидно, что под растущими затратами на ведение бизнеса имеются в виду цены на энергоносители. Не нужно быть экономистом, чтобы понять, насколько рентабельность бизнеса, будь то маленькая булочная или большая ферма, зависима от цен на газ или нефть. Собственно, позже в этой статье идет подтверждение моих слов: “Росту цен на продовольствие способствовал ряд факторов, включающий нехватку удобрений, топлива, экстремальные погодные условия и растущие процентные ставки в отрасли, которая зависит от долгового финансирования”.

По данным американского Бюро статистики и труда, инфляция на продовольственные продукты составила 10,6% по сравнению с прошлым годом, общая же инфляция по стране держится на уровне 7,1%. Нэш, фермер из Теннесси, у которого “Fox News” взял интервью, заявил, что в Соединенных Штатах существует настоящая “угроза продовольственной безопасности”, вызванная нехваткой цепочек поставок. Также он добавил, что это “сильно ударит по кошелькам американцев”.

Более того, из статьи следует, что продовольственный кризис вполне может уничтожить бизнес семейных ферм и ранчо в США. Дело в том, что “фермеры каждый год берут краткосрочные кредиты с переменной процентной ставкой, чтобы оплатить все - от семян и удобрений до домашнего скота и техники”. Но из-за повышенного спроса на кредиты в этом году Федеральная резервная система повысила процентную ставку с 0 до 4,25%. “У нас есть семейные фермеры и владельцы ранчо, которые не могут оплатить свои счета” — так комментирует ситуацию Нэш.

По расчетам Министерства сельского хозяйства США, общие процентные расходы сельскохозяйственной отрасли составят 26.5 миллиардов долларов. Это на 35% выше, чем годом ранее. Опрошенные агентством “Reuters” фермеры и банкиры заявили, что в этом году им придется выбирать между сокращением посева и поголовья скота и терпением в попытке расплатиться по счетам.

Несмотря на падение общей инфляции с 8.2% в сентябре на 7.1% в декабре, инфляция на продовольственные товары снижается крайне медленно: с 11.2% на 10.6% за тот же период. Что уж точно не поспособствует снижению, так это массовая продажа скота американскими фермерами: “Две трети владельцев ранчо и животноводческих ферм сообщили о распродаже животных, при этом средний размер стада, как ожидается, сократится на 36%, показал опрос. Наибольшее сокращение стада наблюдается в Техасе (на 50%), Нью-Мексико (на 43%) и Орегоне (на 41%), что свидетельствует о широком географическом распределении бедствия”.

“Посмотрите на Техас, насколько большими они были в мясной промышленности”, — Говорит Нэш. “Это очень грустная ситуация, когда фермеры вынуждены продавать свой скот”. Такими словами заканчивается статья “Fox News”.

Действительно, ситуация довольно грустная, но американским фермерам стоит задать вопрос своему правительству, почему они должны лишаться своей семейной фермы из-за санкций в отношении России. Оправданны ли последствия политики, вызывающей банкротство бизнеса простых людей? А если да, то почему?

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