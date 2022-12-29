Новости толерантного Запада: «Гендерно-ориентированный уход за детьми»

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 декабря 2022, 18:38 Анатолий Гольдман,

Совсем недавно заместитель министра здравоохранения и социальных служб США Рэйчел Левин призвал корпорации подвергать цензуре “дезинформацию” о “гендерно-утвержденном” уходе за детьми. За это он был раскритикован консерваторами. Так что же значит этот термин и почему он вызвал такой резонанс?

Рейчел Левин — трансгендерная женщина в правительстве США, он/она призвал(а) технологические компании подвергнуть цензуре контент, оспаривающий, что “гендерно-ориентированная забота” о молодежи имеет "позитивную ценность". Что значит этот термин?

“Gender-affirming care” означает медицинскую практику: “гендерно-ориентированный уход является рекомендуемой практикой для людей, которые идентифицируют себя как трансгендеры, что означает, что они идентифицируют себя с полом, отличным от того, который был присвоен при рождении, или с гендерно-разнообразным выражением, которое строго не соответствует традиционным представлениям общества о гендере”. Говоря простым языком, это практика, позволяющая людям, ощущающим себя “не в своем теле”, открыться своему гендеру и стать тем, кем ты хочешь.

Довольно размыто, поэтому обращаемся к американскому светочу журналистики — CNN. Там можно вычитать следующее: “Исследования показывают, что гендерно-ориентированный уход может решить некоторые из этих проблем и значительно улучшить психическое здоровье и благополучие человека”. Хорошо, но как же это связано с детьми, зачем им это? А вот зачем: “Когда кто-то нуждается в такой заботе, действительно зависит от самого человека. Эксперты говорят, что у некоторых детей появляется представление о своем истинном поле уже в 3 года, у других - в период полового созревания, а у третьих - гораздо позже”.

Также там добавляют, что в стране растет количество клиник, предоставляющих услуги не только совершеннолетним людям, но и детям. Директор по программе гендерной идентичности в Медицинском центре Колумбийского университета Мелина Уолд говорит следующее: “Это для того, чтобы действительно лучше понять, что привело их в клинику, мы также стремимся вникнуть в понимание ребенком своего собственного пола, гендерного самовыражения и истории, связанной с этим”.

Более того, эта практика одобрена Американской медицинской, психиатрической ассоциациями, Американской академией педиатрии и детской и подростковой психиатрии. Они все согласны с тем, что гендерно-ориентированный уход клинически подходит для детей и взрослых.

Майская статья американского СМИ “Scientific American” с подзаголовком: “Законы, запрещающие гендерно-ориентированное лечение, игнорируют множество исследований, демонстрирующих его пользу для здоровья трансгендеров”. Пожалуй, это все, что стоит знать о новом витке толерантности на Западе.

Если ваш ребенок чувствует себя девочкой в три года, то он должен получать соответствующее лечение в специализированном центре “гендерной идентичности”, где дяденьки-доктора объяснят ему, что, он мальчик, даже если родился девочкой. Не стоит удивляться такой практике в американском обществе, для “нового” толерантного общества это постепенно приводится в норму. Уроки идентичности, проводимые представителями LGBTQ+ сообщества были лишь подготовкой к этапу внушения детям необходимости сменить пол.

И вот, чиновник во всеуслышание заявляет, что попытки оспорить необходимость подобной медицинской практики необходимо подвергать цензуре, ведь “нужно слушать голос врачей, чтобы коллективно выступать за то, чтобы наши технологические компании создавали более здоровую и чистую информационную среду". Американские консерваторы сразу после этого делают заявление: "Когда фашизм придет в Америку, он будет действовать под маской охраны здоровья и безопасности".

И вправду, Соединенные Штаты уже давно вступили в темную часть своей истории. Внутреннее разложение общества идет под предлогом “заботы о детях”, которым срочно необходим осознать свой гендер в 3/5/10 лет, иначе они будут несчастными. По крайней мере, так говорят “доктора” из клиник, являющихся прямыми бенефициарами подобной политики государства.

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