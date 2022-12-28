Депутатов Госдумы от «Единой России» призвали быть поскромней

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 декабря 2022, 19:18 Николай Хохлов, Журналист

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

«Единая Россия» уже довольно давно считается правящей партией, поскольку конкурентов у неё на политическом олимпе, по сути, не осталось. Благодарные россияне регулярно большинством голосуют за кандидатов от ЕР на выборах разных уровней, которые проводятся в России. Однако известно, что многие народные избранники, попадая на верхние этажи власти, зачастую позволяют себе недопустимые высказывания и неподобающее по статусу поведение. Похоже, что «Единая Россия» всё же озаботилась собственной репутацией и теперь, как минимум, депутаты Госдумы от партии будут вынуждены соблюдать некоторые нормы приличия.



Сегодня, благодаря нашим коллегам из РБК, стало известно о появлении у парламентариев от ЕР документа, который настоятельно рекомендует им «не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом». Документ называется «кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы», состоит из 11 пунктов и вызывает массу вопросов, начиная с его наименования.



Во-первых, «публичное позиционирование» - это не то, кто ты есть на самом деле, а только то, как ты хочешь выглядеть в глазах окружающих. В само название кодекса пробралось лукавство. Дальше – больше.



Один из пунктов рекомендации выглядит так:



«Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности».



Получается, что документ «Единой России» выворачивает наизнанку её же содержимое. Посыл примерно следующий: господа-депутаты, мы знаем, что вы купаетесь в «жире», но пощадите психику простых россиян.



И тут напрашивается сравнение с ещё одним документом, который был принят в другую эпоху – во времена СССР. В то время, как известно, у нас в стране тоже была правящая партия, и называлась она КПСС. Вот только рекомендации её были совсем другими, и касались они не только депутатов, но и всех коммунистов страны.



«Моральный кодекс строителя коммунизма» был принят в 1961 году. Сразу отметим, что здесь в названии документа «позиционирование» отсутствует, а напрямую предполагается мораль. Про «роскошь, экзотические путешествия и рестораны» тут тоже ничего не сообщается, видимо времена были другие.



«Моральный кодекс» содержал 12 пунктов, и вот только некоторые из них:



- добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест;



- забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния;



- коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного;



- гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.



Однако вернёмся к кодексу публичного позиционирования депутата Госдумы от «Единой России». О моральной составляющей говорит следующий пункт документа:



«Выполнять элементарные требования культуры речи, не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, которые могут быть истолкованы двояко либо дать оппонентам повод для троллинга».



Говоря простым языком, депутатов попросили не материться и стараться не использовать в своей речи блатную феню. Как это можно истолковать «двояко», остаётся непонятно.



Ещё одна очень интересная рекомендация звучит так:



«Категорически не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психическом состоянии».



Остаётся надеяться, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев проследит лично за исполнением принятых рекомендаций своими депутатами. От правящей партии в нашей жизни и по сей день зависит очень многое. А поскольку неприличные истории случались и с представителями других партий, то, наверное, подобные правила должны касаться и членов остальных парламентских фракций, а не только ЕР.





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