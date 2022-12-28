Бюджетные потери из за санкций должны стать еще одним поводом для ускоренного технологического развития России​

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28 декабря 2022, 13:00 Александр Ильинский - профессор, научный руководитель факультета Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Россия сократила добычу и экспорт природного газа в 2022 году из-за санкционных ограничений экспортной газовой инфраструктур.

По словам вице-премьера Александра Новака добыча газа по итогам года будет на 12% меньше, чем в 2021 году, а экспорт упадет примерно на четверть. В первую очередь это связано с разрушением развитой экспортной инфраструктуры, однако успешно продолжается развитие сегмента СПГ, а его производство в этом году увеличится на 8,7%. По предварительным данным Минэнерго России, в этом году добыча нефти вырастет примерно на 2% по сравнению с 2021 годом до 535 млн тонн, несмотря на огромное давление на отрасль. Экспорт российской нефти увеличится на 7,5% до 242 млн тонн. Введение потолка цен на энергоносители вызвало немедленную реакцию в Москве и по словам неназванного высокопоставленного представителя правительства, Россия может сократить добычу нефти на 5-7 процентов в начале 2023 года и прекратить продажи в страны, поддерживающие ограничение цен на ее нефть и нефтепродукты. Но если Россия одновременно сократит добычу нефти, как ранее предупреждал Александр Новак, это сократит общий объем сырой нефти, доступной на мировом рынке, что приведет к росту цен уже на нероссийскую нефть, причинит острейшую боль потребителям во всем мире и потенциально даст нашей стране мощные рычаги воздействия на Запад.

Угрожающие сокращения спровоцировали рост мировых цен на нефть более чем на 1 доллар, вызванный ожиданиями сокращения предложения сырой нефти. Нефть марки Brent подорожала на 73 цента до 81,71 доллара за баррель, в то время как нефть марки West Texas Intermediate (WTI) стоила уже 78,40 доллара за баррель, что на 91 цент выше. Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что в начале следующей недели он издаст указ с подробным изложением действий Москвы в ответ на ограничение цен. Сегодня доля России на мировом рынке экспорта нефти в настоящее время составляет 22 процента, а ее доля на мировом рынке экспорта газа — 20 процентов, что подчеркивает глобальную зависимость от российских энергоресурсов. Падение газовых и нефтяных экспортных доходов нанесёт определенный вред как экономике России, так и степени наполняемости федерального бюджета. Однако негативные последствия для страны могут быть в значительной степени преодолены управляемым снижением валютного курса рубля, завышенная величина которого создавала серьезные ограничения для развития российского экспорта.

Существенное сокращение газового экспорта России в Европу ставит перед нами две основные задачи – разворот на Восток и ускоренное преодоление технологического отставания страны. Разворот на Восток предполагает, как ускоренное развитие в России производства СПГ, так и построение необходимого танкерного флота для его транспортировки в Азию. Необходимо также развивать внутренний газовый рынок. Если доходы федерального бюджета в 2022 году составили 22058,3 млрд рублей, то потери бюджетных доходов от снижения экспорта газа в следующем году составят около 500 млрд рублей или около 2%. Потери чувствительные, но не катастрофические для страны. Надеюсь, что сложившаяся ситуация станет еще одним поводом для ускоренного технологического развития России и сокращения расстояния до ведущих технологических стран. В России для этого есть необходимый человеческий капитал и огромные запасы природного капитала.

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