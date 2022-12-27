Генерал Михайлов: если американцы начинают истерику, это опасно для них

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27 декабря 2022, 22:00 Александр Саргин

Сергей Лавров заявил, что высказывания некоторых представителей Пентагона о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю свидетельствуют об угрозе физического устранения Владимира Путина.

«Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот «кто-то» должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов», - подчеркнул глава МИД РФ.



«Это было очень недальновидное высказывание американских «ястребов», - сказал «АН» член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ, генерал-лейтенант МВД РФ Александр Михайлов, - потому что может последовать зеркальный ответ России, который вряд ли понравится американцам. Они прекрасно понимают, что наша ядерная триада находится в полной боевой готовности и, безусловно, среагирует, если случится акция подобного рода. А впрочем, здесь надо смотреть несколько шире».

По словам генерала, речь сейчас идет не только о президенте России, так что исходя из этого и надо выстраивать наше «понимание намерений США». Они хотят обезглавить весь «политический инструментарий», который управляет нашей страной и оказывает влияние на ее развитие, считает Михайлов, так что Путин только возможная часть всего этого замысла, а по большому счету американских «ястребов» интересует «всё и в целом».

Отметим, что представители политического истеблишмента нашей страны никогда не позволяли себе подобные высказывания в отношении руководителей и представителей тех стран Запада, которые ведут враждебную политику против России. По сути, те же Зеленский и приезжавшие к нему в гости Виктория Нуланд, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель, Лиз Трасс, Анджей Дуда и им подобные до сих пор живы благодаря доброй воле нашего президента. Ведь мы обладаем таким оружием, с помощью которого можно одномоментно обнулить любые цели на соседнем территориальном образовании под названием Украина.

«Да, они живы потому, что не было политической воли на то, чтобы единовременно разрубить весь этот узел, - соглашается с «АН» генерал. - Но мы всё делаем правильно, а если американцы начинают истерику, это являет собой очень тревожную тенденцию, потому что это опасно прежде всего для них самих».

По словам Сергея Лаврова, на Западе похоже, совсем «отбросили какие-либо приличия». Например, «небезызвестная» Лиз Трасс во время предвыборных дебатов «без тени сомнения» сказала о том, что вполне готова «отдать приказ о ядерном ударе».

«Сергей Лавров всё четко сформулировал, - подытожил Александр Михайлов в разговоре с «АН», - и мы понимаем, что пошел абсолютно открытый и откровенный разговор. Так что пока мы делаем паузу и будем смотреть, что они там «изобретают». Наш президент 24 февраля сделал важный упреждающий шаг, потому что ясно понимал и понимает, какие шаги делает Запад и все наши противники».

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