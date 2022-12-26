Биометрический удав

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 декабря 2022, 08:26 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

У меня зазвонил телефон. "Кто говорит? Оперуполномоченный Сидоров: "У вас собираются украсть деньги с карты. Срочно сообщите секретный код с обратной стороны!". По статистике каждый россиянин хотя бы раз в неделю получает такие звонки от мошенников. Замечено опытным путем, что "Сидоровых", становится больше, когда вы регистрируете свою карту или телефон на популярных сайтах. "Всё течёт, как решето!", - профессиональная оценка старых контрразведчиков вполне применима сегодня.



Совет Федерации перед уходом на зимние каникулы принял закон о сборе биометрических персональных данных, в частности, цифровых изображений лица и записи голоса. В законе, как всегда, много правильных слов и предложений. Поэтому анализировать его бессмысленно.

Тут интересно другое. Первое. В принципе этот закон всего лишь один кирпичик в желании государства создать только под своим крылом единую огромную базу цифровых данных о каждом гражданине. Почему-то считается, что госкрыло даст более надежную защиту от утечек персональных данных. Хотя по мнению многих экспертов, в т.ч. авторитетной Натальи Касперской, система защиты биометрических данных пока непонятна. Тем более, что основные утечки секретов идут не из-за взлома извне, а от "внутренних" сотрудников". И как с этим бороться пока не придумали даже в АНБ США.

Второе. Нет ответа на ключевой вопрос: "Зачем на нынешнем этапе вводить какие-то новые средства идентификации личности?". Вот просто - зачем? Вполне достаточно тех, которые есть. Повторимся: утечки в 99% случаев идут не от взлома системы извне, а от продажности сотрудников изнутри. И эта проблема пока не решаема! Если, так планируется, собирать все данные о личности, в одном месте, то масштаб проблем в случае попадания данных, в широкую аудитории вырастает до государственного. Вы, например, заметили, что военнослужащие в зоне СВО дают интервью в маске? После того, как его голос окажется в базе данных, то для врага личность того же летчика, станет секретом Полишинеля. А это и угрозы семье, шантаж, возможность для вербовки. Давайте вначале ответим на вопрос "Зачем?".

А теперь и третье, которое отчасти отвечает на второй пункт. Так как ныне информация самый дорогостоящий товар в мире, то смотрим на бенефициара. Ой ля ля: частная "контора Никанора"! Оператором, то есть хранителем и распределителем страшно секретной информации назначен загадочный АО "Центр биометрических технологий". Некое вновь созданное совместное предприятие «под контролем государства» с учредителями в лице Центробанка, Ростелекома и Росимущества. Причём доли в уставном капитале распределяются крайне причудливо: 49% - у ПАО «Ростелеком» (не госструктура), 26% - у РФ (Росимущество), 25% - у ЦБ (не подчиняется Правительству РФ). То есть, контрольного пакета акций в ЦБТ у исполнительной власти нет. Как нет его и в "Ростелекоме".

А что такое по закону, точнее по Гражданскому кодексу, АО/ПАО? Это коммерческая организация, хозяйственное общество, открытое с целью ведения деятельности, для получения дохода для акционеров. То есть одна коммерческая структура (ПАО "Ростелеком") учредила другую коммерческую структуру - "ЦБТ" и ей приказано передать собранные данные на добрую половину населения, (пока говорят, о собранных 70 млн. биометрических образцах) граждан России.

И если подставить это известное в уравнение "Зачем?", то ответ очевиден. Просто торговать нашими данными в своих интересах. Благо, и создание коммерческих сервисов идентификации личности уже предусмотрено. Это просто бизнес. Ничего личного. Причем за бюджетный счет.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции