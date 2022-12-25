Почему Байден терпит унижения со стороны Трампа

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25 декабря 2022, 23:05 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Дональд Трамп, Brandon Bell/POOL/globallook.com

«Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом», — написал недавно Трамп.

Вот мои размышления на этот счёт.​

Байдену нужна терпимость, к подозрениям в умственной отсталости. Остаётся только пожелать её увеличения!​

Терпимость, к унижениям оппонента условно-образно бывает следующих видов:

1. Терпимость мудреца (Мудрец жалеет обидчика, глубоко понимая истоки поведения обидчика).

2. Царская терпимость («Промолчу, а потом накажу»).

3. Психопатологическая терпимость (Человек хронически не способен на осознание унижения и задевание чести).

4. Маниакальная терпимость (Мания величия личности настолько велика, что он не тревожится от унижений).

5. Любовная терпимость (Терпит потому, что любит).

6. Мазохистская терпимость (Терпит потому, что наслаждается от унижений и даже легче дышит от них).

7. Психиатрическая терпимость («Он же психически больной»).​

Это моя авторская классификация. Нигде такой не найдете!​

Есть подробное видео по этой теме на моём ютуб-канале "Психолог Рамиль Гарифуллин".​

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