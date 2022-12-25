Наглость Эрдогана не знает границ

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25 декабря 2022, 22:06 Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Turkish Presidency / globallookpress.com

Если в предыдущие годы Анкара, так или иначе, была вовлечена в военные конфликты в Ливии, Египте, секторе Газа, на Кипре, Нагорном Карабахе, то теперь Турция сосредоточились на военно-карательных операциях в северных районах Сирии и Ирака.

Для открытого военного вмешательства в дела суверенных государств Эрдоган использует так называемый жупел курдской угрозы. Для части недалеких иностранных политиков этот, явно лживый и надуманный, повод звучит убедительно. Некоторые из них даже публично выражают понимание озабоченности турецких властей проблемами своей национальной безопасности.

На самом деле, многомиллионный курдский народ никому не угрожает. Он проживал на своих исконных землях задолго до прихода в регион арабов и турок-османов. Среди созданных по итогам Первой мировой войны искусственно на осколках Османской империи новых государств не оказалось Курдистана, хотя изначально Севрский мирный договор 1920 года его предусматривал. Неоколонизаторы в лице Франции и Великобритании предпочли разделить курдские земли на карте границами на скорую руку слепленных Турции, Сирии и Ирака. Судьба курдов на долгие годы оказалась трагичной. Как и власти Ирана, новоявленные марионетки в Анкаре, Дамаске, Багдаде и их патроны в Париже и Лондоне взяли курс на насильственную ассимиляцию курдских меньшинств, их массовые депортации и репрессии. Хафез Асад даже лишил сотни тысяч курдов сирийского гражданства. Все национальные движения и деятельность курдских политических и общественных организаций жестоко подавлялись, курдский язык искоренялся. Саддам Хусейн применил против мирных жителей курдского города Халабджа химическое оружие.

Более чем 40-миллионный курдский народ все же сумел выжить, сохранил свою национальную и культурную самобытность. Наибольших успехов в своем самоопределении добились иракские курды, которые закрепили в новой конституции Ирака свой статус на уровне субъекта федерации с самыми широкими правами и полномочиями. Более того, второй по значению высший государственный пост – президента страны - занимает представитель Иракского Курдистана, им также предоставлено несколько постов в федеральном правительстве, армии и спецслужбах в Багдаде, имеется влиятельная фракция в парламенте.

В ходе гражданской войны в Сирии образовался и курдский автономный район в этой стране под названием Рожава. Сирийские курды выражают готовность к диалогу с властями в Дамаске и представителями сирийской оппозиции, но те игнорируют интересы курдов и предпочитают обсуждать будущее Сирии без участия курдских политических сил.

В Турции курдская проблема, как таковая, давно уже решена. Сегодня курды являются важной составной частью турецкого общества (около 20 млн человек), т.е. каждый четвертый гражданин Турции – этнический курд. Прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) набирает необходимое число голосов и уверенно проходит в парламент (меджлис). Лидер оппозиционной Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан отбывает пожизненное тюремное заключение и сотрудничает с турецкими властями. Он давно уже снял лозунг создания курдского государства или автономии и призывает лишь к провозглашению какой-то мифической конфедерации народов Ближнего Востока. Среди оставшихся на свободе и проживающих за рубежом функционеров РПК больше этнических турок, чем курдов, часть из них сотрудничает с турецкими спецслужбами. Еще с 2013 года турецкие курды прекратили всякую вооруженную борьбу, разоружились, несколько тысяч приняли участие в борьбе с террористами ИГ (запрещено в РФ) на севере Сирии, другие скрылись в труднодоступных районах Ирака (Кандильские горы) или разместились в лагерях беженцев. Никакой угрозы турецкому государству остатки РПК и курды Сирии не представляют, турецкую границу не нарушают, территорию Турции не обстреливают. Иракские курды во главе с общепризнанным курдским лидером Масудом Барзани поддерживают взаимовыгодные добрососедские отношения с властями Турции.

Однако Эрдоган продолжает распространять лживые слухи о мнимой курдской угрозе и под этим предлогом наносит ракетно-бомбовые удары, осуществляет артиллерийско-минометные обстрелы по сопредельным районам Сирии и Ирака, вторгается туда механизированными колоннами войск. В результате, значительные районы компактного проживания сирийских курдов уже оккупированы турками и их прокси-силами из числа сирийской оппозиции и радикальных исламистских группировок. В административном районе Африн и других приграничных населенных пунктах проводятся этнические чистки, сотни курдских ополченцев убиты, десятки тысяч курдских семей вынуждены были покинуть родные места.

Ссылаясь на мифическую причастность курдов к ноябрьскому этого года теракту на улице Истикляль в Стамбуле, Эрдоган угрожает осуществить новую карательную операцию на севере Сирии. Не исключено, что тот теракт был организован турецкими спецслужбами и осуществлен их агентурой из числа радикальных исламистских группировок. Боевики РПК никогда не взрывали мирных граждан, да еще в районе размещения иностранных дипмиссий.

При этом Анкара игнорирует мнения Москвы, Пекина, Вашингтона и их настойчивые призывы воздержаться от эскалации насилия в регионе. Так, заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совбеза ООН, призвал Турцию прекратить «многочисленные авиаудары и артиллерийские обстрелы севера Сирии», перестать «угрожать сухопутной операцией» и «немедленно прекратить эту агрессию». В ответ постпред Турции в ООН заявил, что «ни одна страна не имеет права учить Турцию, как бороться с терроризмом».

Не исключено, что игнорирование властями Турции призывов воздержаться от новых агрессивных действий на севере Сирии и Ирака, грубое пренебрежение суверенитетом этих арабских независимых государств являются частью очередной предвыборной кампании Эрдогана. Он полагает, что так называемые «успехи» на внешнем фронте помогут ему компенсировать провалы и просчеты во внутренней политике, ухудшение финансово-экономического положения страны. Учитывает он и текущий момент, когда внимание мирового сообщества сосредоточено на преодолении украинского кризиса.

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