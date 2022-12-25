Тутберидзе - лидер в сфере биомеханики вращения маленьких тел

Чемпионат России закончился для казанской фигуристки первым поражением в сезоне.
Самый важный старт в году (в отсутствие международных турниров) прошел в фигурном катании: в Красноярске завершился чемпионат России. Главной фавориткой, особенно без участия Анны Щербаковой и других звезд, туда ехала Камила Валиева. И в какой-то степени такой статус ей удалось оправдать: она показала лучшее выступление в сезоне накануне, однако даже этого оказалось недостаточно, чтобы взять верх над юной одногруппницей Софьей Акатьевой. Валиева проиграла впервые с того момента, как стала четвертой на Олимпиаде-2022. Впрочем, ей есть чему порадоваться: она наконец-то вернула свои четверные прыжки.
«Девочка растет, ей тяжелее справляться с собой», - заявила Тутберидзе. Валиева отдала «золото» юниорке Тутберидзе
Вот мои замечания на этот счёт.
Плохо, что проблема роста является проблемой роста результативности. Обычно в спорте, наоборот, это способствует росту. Почему в спорте стало это возможно? Эдак, можно шестирной затулупить на десятилетней спортсменке. И, видимо, у Тутберидзе хватит на это навыков и мастерства. Она, видимо, ведущий специалист в сфере сомато-механики вращения маленьких тел?
Считаю, что в фигурном катании и в художественной гимнастике это должно как-то учитываться и отделяться в отдельный вид программы, например, можно назвать эту подпрограмму "миниатюрная программа".
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