Тутберидзе - лидер в сфере биомеханики вращения маленьких тел

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25 декабря 2022, 21:49 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Чемпионат России закончился для казанской фигуристки первым поражением в​ сезоне.

Самый важный старт в​ году (в​ отсутствие международных турниров) прошел в​ фигурном катании: в​ Красноярске завершился чемпионат России. Главной фавориткой, особенно без участия Анны Щербаковой и​ других звезд, туда ехала Камила Валиева. И​ в​ какой-то степени такой статус ей​ удалось оправдать: она показала лучшее выступление в​ сезоне накануне, однако даже этого оказалось недостаточно, чтобы взять верх над юной одногруппницей Софьей Акатьевой. Валиева проиграла впервые с​ того момента, как стала четвертой на​ Олимпиаде-2022. Впрочем, ей​ есть чему порадоваться: она наконец-то вернула свои четверные прыжки.

«Девочка растет, ей​ тяжелее справляться с​ собой», - заявила Тутберидзе. Валиева отдала «золото» юниорке Тутберидзе

Вот мои замечания на этот счёт.

Плохо, что проблема роста является проблемой роста результативности. Обычно в спорте, наоборот, это способствует росту. Почему в спорте стало это возможно? Эдак, можно шестирной затулупить на десятилетней спортсменке. И, видимо, у Тутберидзе хватит на это навыков и мастерства. Она, видимо, ведущий специалист в сфере сомато-механики вращения маленьких тел?

Считаю, что в фигурном катании и в художественной гимнастике это должно как-то учитываться и отделяться в отдельный вид программы, например, можно назвать эту подпрограмму "миниатюрная программа".

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