Опять поведёмся?

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 декабря 2022, 19:59 Сергей Платонов,

Еще не остыли страсти в связи с признанием бывшей канцлерины ФРГ Меркель о том, что никто на Западе и в Киеве не планировал исполнять Минских соглашений, как наши политики и дипломаты заявили о готовности к новым договоренностям, по мирному урегулированию военного конфликта.

На недоуменный вопрос тележурналиста Павла Зарубина, «почему мы не можем вести себя также жестко и цинично, как оппоненты?», ответ был таким: «мы не они». Но разве это не жестоко быть вежливым и доверчивым простаком за счет страданий других?

Так, более 20 лет, мы пытались быть добренькими и подкармливали население Украины. Потратили десятки миллиардов долларов, отрывая их от финансирования самых насущных потребностей россиян. И где благодарность, кроме как: «москаляку на гиляку!» Более 7 лет мы позволяли Киеву морочить нам голову обещаниями исполнить Минские соглашения. И что в итоге? А в итоге заявления деятелей киевского нацистского режима, о своих планах Неужели этих и других уроков недостаточно, чтобы не на переговорах, а «железом и кровью» на поле боя навсегда разрешить старый славянский спор о старшинстве между Киевом и Москвой в нашу пользу.

Или опять поведемся?

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