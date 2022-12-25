Визит Зеленского в Белый Дом с точки зрения американских СМИ

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 декабря 2022, 16:34 Анатолий Гольдман,

Реакция была разной. Подконтрольные демократической партии СМИ хвалили все, что связано с президентом Украины.

Например, “The Washington post” в своей статье открыто восхищается “качествами Зеленского”: “С самого начала войны Зеленский продемонстрировал проницательную способность использовать коммуникацию и свой образ яркого лидера для продвижения дела своей страны”. Особенно обсуждалась возможность перечисления конфискованных активов российских олигархов разным фондам, помогающим Украине: “Во время его [Зеленского] бесед с законодателями, Зеленский выразил поддержку мерам, позволяющим США перевести доходы от арестованного российского имущества Украине, и резолюции, признающей действия России на Украине актом геноцида”.

Но что самое интересное, так это факт приглашения Белым Домом Зеленского, об этом напрямую написано в статье: “14 декабря, в среду прошлой недели Белый дом направил Зеленскому официальное приглашение. Двумя днями позже он [Зеленский] согласился”. Но в чем же выгода Вашингтона? Все просто, Зеленский не просто “офшор” демократов, это полноценный инструмент влияния на внутреннюю политику США. Но в этом случае влиять приходится не на людей, а на политиков. Сенатор Крис Мерфи, давний лоббист темы Украины в правительстве США, об этом говорит так: “Я действительно думаю, что эта речь повышает шансы того, что республиканцы, находящиеся на грани, не примкнут к антиукраинскому лагерю. Прямо сейчас, я думаю, у нас есть поддержка в Палате представителей, чтобы сохранить финансирование Украины, и визит Зеленского помогает нам в этом”. Иными словами, визит президента Украины нужен Белому дому только для одной цели — продолжать манипулировать мнением колеблющихся республиканцев, так часто задающихся вопросом в целесообразности поддержки конфликта.

“The New York Times”, наоборот, меняет интонацию. В начале они пишут, что “список желаний по оружию” остался “невыполненным”. С точки зрения автора статьи, Зеленский не получил желаемого, а именно — танков, самолетов и высокоточного оружия дальнего действия. Позже используются следующие формулировки: “Поездка была яркой демонстрацией его стратегии оказания давления на союзников”, “Он смешал благодарность за помощь, предоставленную Соединенными Штатами, с растущими потребности в вооружении, зная, что он не получит всего, чего хочет...”. В чем может быть причина подобного настроения, транслируемого в массы? Могу предположить, что он сигнализирует о постепенной смене настроений в американских элитах. Тот же Крис Мерфи, американский сенатор, говорит, что в следующем месяце в США произойдет раскол в Конгрессе: республиканцы возьмут контроль над Палатой представителей, демократы сохранят большинство в Сенате. По его мнению, это сильно ограничит помощь Украине, поскольку демократы больше не будут доминирующей политической силой. Также он посетовал на то, что Зеленский часто просит очень много, а у демократической партии есть обязательства перед налогоплательщиками не тратить их деньги впустую.

Вряд ли нам стоит надеяться на кардинальное изменение политики США по отношению к России после разделения Конгресса. Прогнозы могут быть разными, но чего уж точно ожидать не стоит, так это прекращения помощи Украине. Возможно, финансовые транши станут более редкими, не такими крупными, но их поток продолжится, несмотря на явное возмущение “протрамповских” республиканских элит.

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