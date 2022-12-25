Энергетический кризис в Европе: «Жизнь без центрального отопления»

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 декабря 2022, 16:12 Анатолий Гольдман,

Санкционная политика Европы по отношению к России вызвала небывалый рост цен на энергоносители. Последствия подобной деятельности уже отразились на жителях многих европейских стран. Уровень благосостояния французов сильно упал, в Британии люди не пользуются стиральными машинами и духовками, чтобы не расходовать электричество. Однако для европейских политиков это небольшая цена для продолжения давления на Россию.

Поэтому, как пишет Euronews, в Бельгии проводится “SlowHeat” эксперимент, целью которого становится понижение общего потребления электричества в стране. Девиз проекта следующий: “Грей тело, а не комнату”. Люди, принимающие участие в эксперименте, говорят: “Это проверяет умственную стойкость человека”. Необходимость бороться с естественными привычками приходится не по душе европейскому населению, особенно пожилым людям, ведь вряд ли они готовы к проверке своей “умственной стойкости” подобными экспериментами. Но позитивной тенденции не наблюдается, во Франции объявлено повышение тарифов на электроэнергию на 15%.

Министр Польши, Матеус Моравецкий, и вовсе обвиняет “некоторые” европейские страны в “эгоистичном способе” выхода из кризиса. Все дело в том, что сам Моравецкий — сторонник ограничения цен. Такой позиции придерживаются Греция, Бельгия, Италия, Испания, Португалия и Мальта. Германия, Австрия, Нидерланды, Эстония и Люксембург настроены скептически, поскольку подобное решение поставит под вопрос “безопасность поставок”. Европейская комиссия считает таким ограничением 275 евро за мегаватт/час, коалиция во главе с Польшей — 200 мегаватт/час. "Некоторые страны, которые вынуждены бороться с кризисом с точки зрения цен на газ и на нефть, делают это очень, очень эгоистичным способом. Они не видят общей картины” — так премьер-министр Польши комментирует невозможность договориться.

На этом внутренние конфликты в Евросоюзе не заканчиваются. Продолжающееся давление на Венгрию пока не имеет перспективы закончиться в ближайшем будущем, я уже писал об этом ранее. В этом смысле участь Польши идентична венгерской, несмотря на энергетический кризис, европейские элиты продолжают “выяснять отношения”. В случае Венгрии “красной тряпкой” выступает консервативное правительство, не желающее подчиняться “толерантной” социальной политике Евросоюза.

Как бы то ни было, прогнозы для всей Европы не самые “радужные” во всех смыслах этого слова. CNN Bussines пишет, что с последствиями энергетического кризиса придется бороться и в 2023 году. Международное энергетическое агентство прогнозирует дефицит природного газа в 27 миллионов кубометров природного газа, это эквивалент 7% потребления. “Существует три риска, которые могут привести к дефициту. Россия, которая отправила около 60 миллиардов кубометров газа в Европейский Союз в течение 2022 года, может полностью прекратить поставки в следующем году. Умеренные температуры в начале зимы могут продлиться недолго; морозная погода уже охватила Северную Европу. И рынок природного газа может пошатнуться, если экономика Китая снова наберет обороты после снятия ограничений по Covid” — такой комментарий дает автор статьи. Также говорится, что хранилища газа Европы к концу зимы будут заполнены всего на 30%.

Фактически, все зависит от того, насколько эта зима будет холодной. Угроза “блекаута” тихо нависающая над многими европейскими странами, пока широко не обсуждается, хотя ее упоминания начинают проскакивать в прессе. Даже если отключения электричества не случатся, европейцам все равно придется изрядно потратиться этой зимой даже не на отопление всего дома, а хотя бы одной гостиной или спальни.

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