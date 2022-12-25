Как увеличить ​ эффект труда ​ россиян​

Партия «Коммунисты России» направили обращение в Госдуму с просьбой сократить новогодние праздники на время проведения спецоперации, ведь сейчас страна должна работать на оборону. Также предложено сократить обычные выходные для мужчин.
Вот мои замечания на этот счёт.
В СССР отдыхали 1-2 дня потому, что было свое самодостаточное производство: фабрики, заводы, комбинаты и т. п. Сталеплавильным печам и конвейерам, которых было множество, нельзя было останавливаться!
Ранним утром народ ехал на производство!
Сейчас профессии иные, купипродайные, и обслуго-купипродайные.
И только гастарбайтеры молча строят кредитные дома!
Раньше родитель с гордостью мог сказать своему ребёнку, что создаёт Нечто или оказывает весьма полезные услуги ( например, врачи, психологи, педагоги и др.) Например, производит велосипед или хотя бы игрушку. Помню был в детстве на экскурсии на фабрике игрушек.
В России нужно ввести День Детского Отчёта, когда родители с гордостью должны повести своего ребёнка на свою работу и показать, чем занимаются полезным
С этого начнётся движение в сторону повышения уровня самодостаточности России и россияне не просто станут занятыми, а от них реально будет прок для Российской экономики.
Можно ввести День Соседского Отчёта, когда сосед будет говорить соседу, чем он помогает ему, благодаря своей профессии.
Так постепенно исчезнет паразитический баласт, который мнит, что от него есть прок! Исчезнет мнимый пафос всяческих дармоедов и паразитов, фальшиво-пенсионеров и др. Это актуально!
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