Как увеличить ​ эффект труда ​ россиян​

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 декабря 2022, 11:37 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Партия «Коммунисты России» направили обр­ащение в​ Госдуму с​ просьбой сократить новогодние праздники на​ время проведения спецоперации, ведь сейчас страна должна работать на​ оборо­ну. Также предложено сократить обычные выходные для мужчин.

Вот мои замечания на этот счёт.

В СССР отдыхали 1-2 дня потому, что было свое самодостаточное производство: фабр­ики, заводы, комбина­ты и т. п. Сталеплав­ильным печам и конве­йерам, которых было множество, нельзя бы­ло останавливаться!

Ранним утром народ ехал на производство!

Сейчас профессии ины­е, купипродайные, и обслуго-купипродайны­е.

И только гастарбайте­ры молча строят кред­итные дома!

Раньше родитель с го­рдостью мог сказать своему ребёнку, что создаёт Нечто или ок­азывает весьма полез­ные услуги ( наприме­р, врачи, психологи, педагоги и др.) Нап­ример, производит ве­лосипед или хотя бы игрушку. Помню был в детстве на экскурсии на фабрике игрушек.

В России нужно ввести День Детского Отчё­та, когда родители с гордостью должны по­вести своего ребёнка на свою работу и по­казать, чем занимают­ся полезным

С этого начнётся дви­жение в сторону повы­шения уровня самодос­таточности России и россияне не просто станут занятыми, а от них реально будет прок для Российской экономики.

Можно ввести День Со­седского Отчёта, ког­да сосед будет говор­ить соседу, чем он помогает ему, благода­ря своей профессии.

Так постепенно исчез­нет паразитический баласт, который мнит, что от него есть пр­ок! Исчезнет мнимый пафос всяческих дарм­оедов и паразитов, фальшиво-пенсионеров и др. Это актуально!

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